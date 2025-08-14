我是廣告 請繼續往下閱讀

作為印度在東協最大的貿易夥伴與主要資金來源，新加坡在2024–25財年的雙邊貿易額達356億美元（約新台幣1.06兆元），其中進口自新加坡的金額為212億美元（約新台幣6360億元），出口則為144億美元（約新台幣4320億元），占印度對東協貿易總額近三成。過去十年間，新加坡對印度的年度投資額也穩定維持在100–150億美元（約新台幣3000至4500億元）之間。雙方下一步合作將聚焦能源、數位科技與產業升級等領域，並預計在8月登場的第三屆「印度—新加坡部長級圓桌會議」（ISMR）上簽署將近十份合作備忘錄，涵蓋先進製造、交通互聯、專業技能培訓與數位轉型等範疇。其中最受矚目的計畫，是鋪設一條橫越印度洋的海底電纜，不僅能將印度的太陽能直接輸送到新加坡，還可兼作跨境數據傳輸通道，實現能源與數位資訊的雙重連結。然而，安達曼海溝的深海地形，以及跨境監管協調、技術落地與融資成本波動，勢必成為推進中的關鍵挑戰。能源領域的另一重點合作，是推動綠氨與綠氫貿易。新加坡正全力推進航運燃料與工業減碳轉型，而印度則擁有龐大的可再生能源產能與電解設備製造優勢，具備成為區域綠氫供應樞紐的條件。人才與製造合作方面，雙方計畫每年為約十萬名印度專業人才提供航空、半導體、先進製造等領域的技能培訓，並建構「培訓—就業—再培訓」的循環模式，不僅可助力新加坡企業進軍印度市場，也有望促成高階人才的跨國流動。外部不確定性仍不容忽視，包括美國關稅政策的反覆變化、全球金融環境緊縮，以及地緣政治導致的能源成本上漲，都可能影響整體規劃。對海底電纜專案而言，技術難關與跨境規範更需要提前因應。若進度順利，雙方可望在2025年底完成協議簽署，2026年展開可行性研究與前期工程，並於2027至2028年進入主體建設階段。這項宏大的合作構想，既呼應印度「向東行動」政策，也與全球類似計畫如澳洲SunCable、馬來西亞—印度—新加坡（MIST）系統互相呼應，顯示印星兩國正將能源轉型與數位互聯推向全新層次。