韓國總統李在明為改善兩韓關係，在今年6月上任之後，迅速撤除設置在兩韓邊境的心戰廣播，近來韓國軍方透露，北韓（朝鮮）也開始拆除邊境的擴音器。對此，北韓領導人金正恩胞妹、北韓勞動黨副部長金與正14日透過談話駁斥稱北韓「從未撤除擴音器」，並強調韓國認為北韓在回應其善意，是在「做白日夢」。根據韓聯社引述朝中社報導，金與正14日發布題為「首爾的希望只不過是愚蠢的夢」的談話。她在談話中說道，「對於這個長期以來對我們構成安全威脅的危險和卑劣國家，我們的立場必須更加明確，我們的國家法律理應將大韓民國界定為最具敵意的威脅勢力，並永久固定下來。」針對李在明12日發表的「北韓也拆除了一部分擴音器」的言論，金與正果斷地表示，「首先要澄清事實，這是毫無根據的單方面猜測和輿論操弄。我們從未拆除部署在邊境線上的擴音器，也沒有意圖拆除它們。」韓國聯合參謀本部曾於9日表示，北韓已經從邊境撤除部分擴音設備。但據悉，北韓約40餘處的擴音器中，實際拆除的只是一小部分。美國與韓國將從18日起開始實施「乙支自由之盾」（UFS）聯合軍演。金與正也表示：「這不值得稱讚，只會是白費工夫。」金與正表示，「韓國現任政權似乎期待透過取消尹錫悅政權時期單方面採取的措施，來換取某種讚譽，並試圖引誘對方回應。但這種小聰明只不過是虛幻的『白日夢』，完全無法引起我們的興趣。」她接著強調，「不論韓國是拆除擴音器、中斷廣播、還是延期或縮小演習，我們都毫不在乎，也毫無興趣。」金與正還預告，「我們已經多次表明，完全沒有意願改善與韓國的關係，因為韓國是美國忠誠的走狗和堅實的盟友。這項結論性的立場和觀點未來將被固定在我們的憲法中。」隨著美國總統川普與俄羅斯總統蒲亭將於15日舉行首腦會談，針對外界認為美朝對話可能重啟的猜測，金與正也進行駁斥，並反問道，「我們有什麼立場向美國傳達訊息？我們才不會和美國同桌談判。若美國仍停留在舊時代的思考模式，那我們也沒必要關注只停留在過去、無可挽回的會談。」