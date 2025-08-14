今年第11號颱風楊柳已經遠離，但從昨（13）日從南部穿過的路徑，卻導致大台北地區出現10級強風，尤其下午許多民眾返家都被強風嚇了一跳，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其解釋，台北的強風主要是受到「地形效應」影響，新北測站測到11級陣風，台北測站也有10級左右陣風。
楊柳颱風屬於體型較小、風雨集中在中心的颱風，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，北台灣全程不在暴風圈內，也不在警戒範圍，但仍然不斷吹出直逼放假標準的強風！包括大台北都會區內，就有9至10級強風，沿海地帶、桃竹台地風力直上11級，且強風範圍很廣。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，北台灣之所以沒在警戒區，卻仍然強風大作，主要原因大概有3個。
◾角隅效應：颱風帶來的偏東風，遇上東北角的山區地形，氣流被加速，讓吹入盆地的風力變強。
◾氣壓梯度：颱風北邊是強盛的太平洋高壓，高壓和颱風間的氣壓梯度，造成了很強的東風。
◾楊柳颱風一路快速西行：楊柳颱風全程幾乎是時速30公里在飆車，相對讓東風變得很強，且因為一路西行，讓北部上空風向一直是偏東風。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，這次楊柳颱風，算是巧合的3個原因都配合到，才有辦法讓明明是結構很小、且在台東登陸的颱風，讓北台灣吹一整天強風，經驗上來看，北部最怕的風向就是「東風」，只要是偏東風，無論季節，北部的風力通常都會特別劇烈。
劉宇其也補充，本次楊柳颱風，最強嘚風力還是出現在颱風中心經過的區域，尤其台東綠島蘭嶼為劇烈，都測得17級以上強陣風，颱風準備登陸台東陸地時，中心附近也出現14級以上陣風，台東市富岡測站就有觀測到15級左右的強陣風。
資料來源：中央氣象署、「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書
