美國川普政府對等關稅8月7日開始實施，對台課徵「20%＋N」關稅，引發全台譁然。國民黨立委徐巧芯今日表示，經過疊加後，自行車關稅打31%、針織衫關稅更高達52％。立院外交及國防委員會今日邀請外交部、經濟部、農業部與行政院經貿辦報告「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況」，並備質詢。徐巧芯質詢時，先是痛批行政院經貿談判辦公室的報告是「喪事喜辦」，將關稅從32％談到20％，賴清德總統卻沒說疊加關稅的問題，一直到行政院副院長鄭麗君舉行記者會，才意識到疊加關稅的問題；經貿辦又說輸美工業產品「80％是零關稅」，卻不提最重要的幾項產品。徐巧芯提問，我國輸美自行車最惠國待遇（MFN）稅率多少？有多少從業人員？行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣原先答不出，徐巧芯表示無法理解，這些都是網上就可查到且是國人已經關切好幾個月的大題目，為何經貿辦答不出？顏慧欣經過幕僚提醒後回答MFN是5.6％、從業人員3.7萬人；徐巧芯糾正指出，非電動車自行車、輪胎直徑63公分以上的自行車整車稅美關稅是11％，所以疊加關稅之後高達31％，以後要如何生存。徐巧芯接著又提到，紡織業也是民眾關切，男女都會穿的針織品，輸美關稅是32％，再加上疊加關稅之後高達52％，添加羊毛的紡織品是17%關稅，疊加之後是37%，疊加之後對產業是很大的影響。徐巧芯最後又提問，因應關稅的產業振興方案930億元，金額有沒有要調高？顏慧欣表示，據她所知，行政院今日要增加200億元的規模。