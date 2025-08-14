我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）11日簽署行政命令，宣布華盛頓特區進入緊急狀態，部署800名國民警衛隊進駐。無獨有偶，美國新墨西哥州州長葛里向（Michelle Lujan Grisham）13日宣布新墨西哥州北邊大片地區進入緊急狀態，以應對暴力犯罪與毒品販運激增的狀況。根據《美聯社》報導，進入緊急狀態的地區包括埃斯帕諾拉市（Española）且一直延伸到新墨西哥州與科羅拉多州的邊境，還涵蓋了兩個原住民社區。此處長年受到鴉片類藥物濫用與藥物過量致死率偏高的問題，近年更在人口較集中的地區也能看見無家可歸者的營地。里奧阿里巴郡（Rio Arriba County）地方政府呼籲州政府增援，葛里向宣布進入緊急狀態的同時，也宣布立即撥款75萬美元以支持地方政府，打擊暴力犯罪以及非法販毒等相關活動。葛里向表示，犯罪活動激增導致無家可歸者變多、家庭不穩定、藥物過量致死案例增加，讓已經向州政府求助的地方政府警察部門，面臨沉重壓力。這項緊急狀態聲明也授權當局派遣國民警衛隊，不過地方上目前尚未立即出現部署兵力的呼聲。原住民社區部落官員呼籲把重點放在解決社區濫用芬太尼和酒精，而導致日益嚴重的公共安全危機。新墨西哥州州長葛里向是民主黨人，今年4月葛里向也曾宣布阿爾伯克基（Albuquerque）市進入緊急狀態，由於犯罪率大幅上升，授權部署國民警衛隊協助打擊犯罪。