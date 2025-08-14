我是廣告 請繼續往下閱讀

舊金山巨人隊台灣旅美好手鄧愷威（Kai-Wei Teng）今（14）日先發對決聖地牙哥教士隊，卻繳出本季最慘烈的投球內容。他僅投1.2局就被敲4支安打，狂失7分，讓教士隊單局灌進7分，最終巨人隊在主場以1：11慘敗。賽後，鄧愷威坦言，控球失準的主因是自己太想把球投到完美位置，反而一直錯失放球點。鄧愷威此戰先發只投1.2局用53球，被敲4支安打，丟4次保送，失掉7分有6分自責分，吞下本季第2敗，賽後防禦率暴漲至9.90。他在第二局遇到大亂流，讓教士隊單局灌進7分，也讓巨人隊早早陷入落後。賽後受訪時，鄧愷威坦言，控球失準是因為錯失自己的放球點。這場比賽鄧愷威丟53球有32球是好球，經常把球數走深，且當他把球丟進好球帶時，通常都丟在偏高且接近紅中的位置，讓教士隊打者得以有效掌握。巨人隊在吞下5連敗後，目前戰績59勝62敗排國聯西區第四。根據巨人隊官網報導，巨人隊在主場甲骨文球場（Oracle Park）近14戰吞13敗，這是巨人隊自1958年搬至舊金山以來最糟的表現。巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）對此表示：「這看起來很糟。以我們最近的表現來看，情況糟透了。」《NBC Sports》灣區記者亞歷克斯·帕夫洛維奇（Alex Pavlovic）分析，鄧愷威可能會失去後續的先發機會，巨人隊預計會從在小聯盟3A的布萊德·蒂德威爾（Blade Tidwell）、海登·伯德松（Hayden Birdsong）、卡森·惠森杭特（Carson Whisenhunt）之中，選出一人取代鄧愷威。