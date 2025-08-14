我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（MLB）效力於舊金山巨人的台灣投手鄧愷威，今（14）日台灣時間凌晨3點40分先發登板面對近況甚佳的聖地牙哥教士，首局驚險靠雙殺化解危機後，不料第2局控球大爆炸，單局送出3次保送、並挨4支安打，用53球投不完2局就被打退場，後續頂替的投手比文斯（Spencer Bivens）將原先鄧愷威留在壘包上的2名跑者給送回來將全部算在鄧愷威帳上，總計1.2局就慘丟7分，防禦率激升至10.80，對此《NBC Sports》灣區記者帕夫洛維奇（Alex Pavlovic）分析，鄧愷威可能會失去後續的先發機會，巨人預計會從在小聯盟3A的蒂德威爾（Blade Tidwell）、伯德松（Hayden Birdsong）、惠森杭特（Carson Whisenhunt）之中，選出1個取代鄧愷威。鄧愷威首局首打席面對超級巨星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）就投出保送，隨後讓厄萊茲（Luis Arraez）打出雙殺，再讓馬查多（Manny Machado）揮出游擊滾地出局，首局無失分安全下庄。不料進入第2局，鄧愷威控球依舊不理想，1出局後對柏加茲（Xander Bogaerts）投出保送，後續奧赫恩（Ryan O'Hearn）敲安、勞瑞亞諾（Ramon Laureano）纏鬥11球選到保送形成滿壘，克羅倫沃斯（Jake Cronenworth）打出中線滾地球卻意外打到二壘壘包形成安打，第九棒狄亞茲（Elias Diaz）再保送，塔提斯、馬查多串聯安打給予重傷害，總計鄧愷威本場盡頭1.2局就慘丟7分，防禦率激升至10.80。隨著鄧愷威今天的表現不比前場面對國民時優異，《NBC Sports》灣區記者帕夫洛維奇也分析，他認為鄧愷威本場運氣也些不佳，特別是柯朗倫沃斯擊中壘包的軟弱飛球，小塔提斯的滾地安打也有機會形成雙殺，這些不幸也讓今天所有能出錯的事情都出錯了，而鄧愷威也沒有幫到他自己，今天鄧愷威丟53球有32球是好球，經常把球數走深，且當他把球丟進好球帶時，通常都丟在偏高且接近紅中的位置。帕夫洛維奇認為，鄧愷威上場比賽投得不錯，並為他爭取到另一場先發機會，但巨人預計會在下次換人試試看。帕夫洛維奇點名蒂德威爾（Blade Tidwell）、伯德松（Hayden Birdsong）、惠森杭特（Carson Whisenhunt）3位在40人名單中且在3A輪值的選手，而他認為蒂德威爾會是最有可能的先發人選。本季蒂德威爾僅在大聯盟出賽4場，主投15局繳出1勝1敗，防禦率9.00