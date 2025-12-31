我是廣告 請繼續往下閱讀

華語天后蔡依林於昨（30）日正式登上臺北大巨蛋，推出全新世界巡迴演唱會《PLEASURE》，整體演出斥資約9億元打造，從舞台結構、視覺裝置到燈光設計皆全面升級，讓不少觀眾直呼「像在看一場超大型藝術展演」。不過有讀者向《NOWNEWS今日新聞》記者透露，自己昨天看到巨蛇開場、七宗罪等元素的演出，一度覺得：「好像邪教現場。」評價十分兩極。不過本次演唱會音樂總監陳君豪也出面緩頰，直言在準備演唱會之前，蔡依林希望他能夠讀熟300頁劇本來配合演唱會演出，足見此次演唱會籌備程度有多大。蔡依林一連3場跨年演出吸引超過4萬名歌迷進場朝聖，這不僅是她出道26年來首次挑戰巨型室內場館，也被視為華語流行音樂史上指標性的製作規模之一。本次演唱會以專輯《PLEASURE》為核心概念，延伸出「人間樂園」的敘事主軸，結合慾望、感官與歡愉等元素，打造出極具張力的超現實舞台。尤其現場設置3座可移動沉浸式舞台，讓蔡依林能在不同區域與觀眾近距離互動，並搭配橫跨全場的動態結構，形成強烈包覆感，演出中大量運用巨型蛇形道具、獸形裝置與七宗罪主題燈光視覺，整體畫面華麗又充滿象徵意味，成為全場焦點。不過，隨著演唱會畫面在社群平台大量流傳，也引發不小爭議，有讀者向記者透露：「現場視覺符號與大型裝置密集出現，讓人感到壓迫！」甚至直言：「我老實說，她的開場讓我覺得很像邪教，中間也有一度覺得像邪教。此外，社群媒體上也有不少網友直呼：「有點不舒服」、「燈光能量太強」。相關討論迅速延燒，也讓《PLEASURE》成為話題焦點之一，然而也有不少歌迷替蔡依林緩頰，指出演出本質為藝術與概念呈現，若感到不適，多半來自聲光刺激或空間尺度帶來的心理影響，與外界揣測的神秘儀式並無關聯。對此，音樂總監陳君豪也出面表示，在自己熟讀300頁劇本之後，據了解，《PLEASURE》演唱會自2025年4月底曝光後即引發高度關注，原先曾規劃多場演出，最終確定於12月30日至2026年1月1日舉辦三場。演出流程相當精準，16時30分開放入場，19時30分準時開演，即便首場演出結束後，歌迷高喊安可，蔡依林仍於22時30分依計畫收尾，未加碼演出。此舉雖讓部分粉絲意猶未盡，卻也被視為她對表演節奏與體能管理的高度自律。整體而言，《PLEASURE》首演成功掀起高度討論，不論是舞台美學、概念設定，或是引發的正反評價，都再次證明蔡依林在華語樂壇的影響力與話題性，她不僅勇於挑戰市場規模，也持續透過演唱會嘗試更具實驗性的藝術表達，讓跨年夜不只是迎接新年，更成為一場感官與想像力的極限體驗。