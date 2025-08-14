我是廣告 請繼續往下閱讀

鄧愷威先發對教士

美國職業棒球大聯盟（MLB）舊金山巨人台灣旅美投手鄧愷威，今（14）日台灣時間凌晨3點40分面對近況甚佳的聖地牙哥教士，首局驚險靠雙殺化解危機後，第二局控球大爆炸，單局3保送、挨4支安打，用53球投不完2局就被打退場，後續接手的比文斯（Spencer Bivens）再丟2分全部算在鄧愷威帳上，總計1.2局就慘丟7分，防禦率激升至10.80。鄧愷威上戰擔任第2任投手登場，主投5局僅被打出3安打無失分，不僅拿到續留大聯盟門票，還獲得主場先發機會，再戰去年大聯盟生涯首場對手教士，鄧愷威卻再度遭遇震撼教育。鄧愷威首局首打席面對超級巨星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）就投出保送，隨後讓厄萊茲（Luis Arraez）打出雙殺，再讓馬查多（Manny Machado）揮出游擊滾地出局，首局無失分安全下庄。可惜鄧愷威第2局控球依舊不理想，1出局後對柏加茲（Xander Bogaerts）投出保送，後續奧赫恩（Ryan O'Hearn）敲安、勞瑞亞諾（Ramon Laureano）纏鬥11球選到保送形成滿壘，克羅倫沃斯（Jake Cronenworth）打出中線滾地球卻意外打到二壘壘包形成安打，第九棒狄亞茲（Elias Diaz）再保送，塔提斯、馬查多串聯安打給予重傷害，鄧愷威投不滿2局就退場。鄧愷威本戰總計用53球，其中包含32顆好球，投出4保送、挨4安打，沒有任何三振，丟7分中有6分自責分，目前前3局打完，巨人0：7落後給教士。