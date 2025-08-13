我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣時間 對戰組合 先發投手對決 2:10 AM 老虎 @ 白襪 未定 vs Shane Smith 2:10 AM 海盜 @ 釀酒人 Mitch Keller vs Brandon Woodruff 2:10 AM 國民 @ 皇家 Jake Irvin vs Seth Lugo 2:15 AM 洛磯 @ 紅雀 Austin Gomber vs Michael McGreevy 2:35 AM 響尾蛇 @ 遊騎兵 Zac Gallen vs Merrill Kelly 3:45 AM 教士 @ 巨人 Nick Pivetta vs 鄧愷威 5:10 AM 費城人 @ 紅人 Cristopher Sanchez vs Hunter Greene 6:35 AM 水手 @ 金鶯 Logan Gilbert vs Trevor Rogers 6:40 AM 馬林魚 @ 守護者 Eury Perez vs Gavin Williams 7:05 AM 雙城 @ 洋基 Joe Ryan vs Cam Schlittler 7:07 AM 小熊 @ 藍鳥 Cade Horton vs Kevin Gausman 7:10 AM 勇士 @ 大都會 Carlos Carrasco vs David Peterson 7:10 AM 紅襪 @ 太空人 Walker Buehler vs Hunter Brown 9:38 AM 道奇 @ 天使 大谷翔平 vs Kyle Hendricks 10:05 AM 光芒 @ 運動家 Drew Rasmussen vs J.T. Ginn

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2025年例行賽台灣時間8月14日（四）將進行15場例行賽。舊金山巨人台灣旅美投手鄧愷威，將在本日先發出戰同區對手聖地牙哥教士隊，力拚生涯先發首勝；另一方面，洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平也將迎來先發，對手為老東家洛杉磯天使隊，也是在大聯盟首度對戰前隊友楚奧特（Mike Trout），將重演2023年WBC世界棒球經典賽「夢幻對決」。《NOWnews》特別整理今日完整對戰組合與先發投手名單，帶你掌握最值得關注的焦點賽事！巨人本季主場戰績29勝30敗，整體戰績59勝61敗，團隊已擊出113支全壘打，排名國聯第10。教士本季戰績68勝52敗，客場30勝32敗，只要單場擊出至少兩支全壘打，戰績為18勝3敗，展現強大火力優勢。本場是兩隊本季第9次交手，教士以6勝2敗領先系列賽。鄧愷威在9日出戰國民的比賽中，於第2局上場投球，，鄧愷威繳出出色壓制力，主投5局無失分，送出4次三振僅投出1次保送被敲3安，更是在第5局面對無人出局危機時，力保不失，最後鄧愷威帶著4：0的領先下場，成功摘勝，也是繼2019年王維中後，再度有台灣投手在大聯盟摘下勝投。巨人：鄧愷威（Kai-Wei Teng）本季戰績1勝1敗，防禦率5.40，WHIP值1.32，累積8次三振。打者方面，亞達梅斯（Willy Adames）：本季18支二壘安打、2支三壘安打與18轟；迪佛斯（Rafael Devers）：近10戰36打數敲出10支安打，包括1支二壘安打與4轟。教士：尼克・皮維塔（Nick Pivetta）本季戰績11勝4敗，防禦率2.94，WHIP值0.96，累積139次三振。打者部分，馬查多（Manny Machado）：本季累積49支長打，包括29支二壘安打與20轟。波加茲（Xander Bogaerts）：近10戰39打數敲出11支安打，包含2支二壘安打、3轟與6分打點。巨人目前有4名球員在傷兵名單：耶拉爾・恩卡納西翁（Jerar Encarnacion／腿後肌／10天）、蘭登・魯普（Landen Roupp／手肘／15天）、艾瑞克・米勒（Erik Miller／手肘／15天）、湯姆・墨菲（Tom Murphy／背部／60天）教士目前有2名球員在傷兵名單：強尼・布里托（Jhony Brito／前臂／60天）、喬・馬斯葛羅夫（Joe Musgrove／手肘／60天）⚾ 2025年8月14日MLB賽程與先發投手（台灣時間）電視直播：愛爾達電視ELTA TV、緯來體育台、華視線上直播平台：MLB.TV（需訂閱）、MOD運動館