為了迎接2026年元旦到來，全台各縣市以及總統府將於1月1日舉辦各類元旦升旗典禮活動，亦會發放限量紀念品供民眾免費拿取，例如總統府元旦升旗禮物準備小國旗、台北則有馬年快乾巾，台中超萌史努比置物盒超吸睛、高雄限量發送彩繪馬一卡通。《NOWNEWS今日新聞》整理台北、台中、高雄、總統府元旦升旗禮物、紀念品領取方式等，讓民眾在元旦一早就能順利領到好禮。
🟡總統府元旦升旗禮物－小國旗
◾活動名稱：115年元旦總統府升旗典禮暨總統府元旦大開放活動
◾元旦升旗禮物：小國旗
◾領取時間：1月1日上午4時30分起
◾領取地點：總統府廣場（台北市中正區重慶南路一段122號）
◾官方網站點此
2026年元旦清晨總統府前將舉行升旗典禮，當天清晨4時30分開放進場，現場將發放限量小國旗，邀請全體民眾一起揮舞國旗、齊唱國歌。此外，2026年總統暨副總統馬年春聯、紅包袋已公布，將自115年1月31日（星期六）起至2月13日（星期五）止，配合總統府開放參觀活動發送給來府參觀民眾。
🟡台北市元旦升旗禮物－國旗小物、馬年快乾巾
◾活動名稱：115年台北市元旦升旗路跑
◾領取地點：台北市政府前廣場（台北市信義區市府路1號）
◾官方網站點此
115年台北市元旦升旗路跑，預計吸引3000人共襄盛舉，市長蔣萬安也將親自出席，除了參加選手能夠拿取報名禮與完賽禮以外，現場贈品將發放國旗小物，包含貼紙、紋身貼紙、小國旗等，不限選手、數量有限。
◾活動名稱：「山迎曙光 旗映新年」115年元旦升旗典禮暨登七星山活動
◾領取時間：1月1日上午8時起排隊、8時30分起發放兌換券
◾領取地點：陽明山國家公園遊客中心、冷水坑遊客服務站、小油坑遊客服務站
◾官方網站點此
陽明山國家公園（簡稱陽管處）舉辦「山迎曙光 旗映新年」元旦升旗典禮暨登七星山活動，本次紀念品以馬年主視覺製作快乾巾，適合民眾登山健行使用，本次採限量發售，民眾需前往指定遊客中心與服務站拿到紀念品兌換券，接著根據規定爬上七星山拍照，接著回到服務站任一處即可兌換成功。
◾馬年快乾巾領取步驟
৹ 步驟1：取得紀念品兌換券：前往陽明山遊客中心、冷水坑遊客服務站、小油坑遊客服務站，元旦上午8時起將發放號碼牌，每處各限量300張，8：30起憑號碼牌換取紀念品兌換券。
৹ 步驟2：爬到七星山主峰或七星山東峰：需於七星山主峰至東峰間步道沿線（山頂或鞍部）任一點拍照，紀念品兌換券需入鏡。
৹ 步驟3：遊客中心、服務站領取：需回到陽明山遊客中心、冷水坑遊客服務站、小油坑遊客服務站任一處，即可換取一份馬年快乾巾。
🟡台中市元旦升旗禮物－史努比置物盒、國旗、Hi8紋身貼紙、小國旗
◾活動名稱：115年台中市元旦升旗典禮
◾領取時間：1月1日上午6時起發放兌換券，6時30分開放領取
◾領取地點：台中市政府前廣場（台中市西屯區臺灣大道三段99號）
◾官方網站點此
115年台中元旦升旗典禮將發放限量5000份「SNOOPY 史努比 單層置物盒」，結合國際知名療癒角色與台中在地製造能量，預計將會吸引一波排隊人潮。此外，還有中華民國國旗、台中Hi8紋身貼紙、小國旗等多樣免費好禮，民眾需於元旦上午6時起排隊拿到兌換券，並自6時30分領取，最晚需在7時30分前兌換完畢。
🟡高雄市元旦升旗禮物－彩繪馬一卡通
◾活動名稱：115年高雄市元旦升旗典禮
◾領取時間：1月1日上午6時起發放兌換券
◾發放地點：高雄市文化中心卡啡那文化探索館後方（高雄市苓雅區五福一路67號西苑）
◾官方網站點此
高雄元旦升旗典禮最大亮點莫過於限量5000張的特製版「一卡通」，2026年以「躍動高雄，智慧共榮」為主題設計，藉由色彩繽紛的彩繪小馬，伴隨象徵希望的小鳥，飛越高雄著名地標，象徵帶來智慧與多彩的未來。想搶到限量一卡通的民眾，需在1月1日清晨6點起在文化中心卡啡那文化探索館領取號碼牌，典禮結束後即可憑號碼牌兌換，兌換時間至上午10點截止。
資料來源：總統府、台北市元旦升旗路跑、陽明山國家公園、台中市政府、高雄市政府
