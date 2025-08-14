我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（MLB）舊金山巨人隊台灣投手鄧愷威今（14）日凌晨先發對決近況火燙的聖地牙哥教士，僅投1.2局就因控球全面崩盤提前退場。雖首局靠雙殺化解危機，但第2局陷入保送與安打交織的亂流，單局送出3次保送、挨4支安打，用球數飆至53球。最終被計入7失分、防禦率暴漲至10.80。此戰鄧愷威最令人擔憂的並非被敲出安打的數量，而是整體投球節奏與控球崩盤，也是他一直存在的「老毛病」。回顧鄧愷威過去的數據，他在去年（2024）於大聯盟後援11局送出8次保送，BB/9（每九局保送數）高達6.5，這種數字在MLB屬於高危險等級。雖然今年在3A時他的BB/9降至3.5，顯示控球有改善，但升上大聯盟後，面對更精準的打者選球能力，控球一旦失控，就很容易陷入長打席纏鬥、球數落後，進而被迫進入被動模式。這支教士打線向來以「難被三振」聞名，本季面對鄧愷威累積打擊率.333，K%僅11%，這代表他缺乏「終結球」去解決打者，必須依靠弱擊出局，但前提是球必須進入好球帶的理想位置。本場多次陷入球數落後（落後好球數的打席比例偏高），等於是自動把主導權交給打者。鄧愷威並非球威型投手，速球均速雖在大聯盟合格線，但缺乏能壓制打者的爆發力，因此必須依賴變速球、滑球、曲球與橫掃球搭配速球來製造對方打者弱擊球。但問題在於，本場次變化球沒有引誘效果；而速球進入好球帶時，又被教士鎖定拉打，形成連串安打與失分。先發投手在面臨壘上有人時，關鍵是要避免保送與大局。本場鄧愷威在1出局滿壘的情況下，對狄亞茲（Elias Diaz）又投出保送，等於直接將壓力推到最高點，也讓後續的打者得以利用心理優勢發動攻擊。這種「自找麻煩」的情況，本質上是控球與節奏的雙重崩壞。根據《NBC Sports》灣區記者 Alex Pavlovic 的分析，巨人已可能在 Blade Tidwell、Hayden Birdsong、Carson Whisenhunt 之間挑人取代鄧愷威。從球隊角度來看，先發位置的價值在於「可預期的局數與失分控制」，而鄧愷威目前的「高用球數＋短局數」模式，等於直接拖垮牛棚負荷。