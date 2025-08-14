我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新北市淡水區新市三路二段今天上午發生小客車失控自撞路旁10機車事故。（圖／翻攝畫面）

新北市淡水區今天上午發生一起車禍意外！一名44歲謝姓男子開車行經新市三路二段時，突然失控衝撞路邊整排停車格機車，現場如保齡球瓶般噴飛，整輛車還騰空躍起翻覆壓在機車上，根本就像是把機車當成床，連路過的駕駛都直呼「超扯！」，員警到場後駕駛已經自行脫困，表示因前一晚有服用安眠藥，肇事後出現頭暈情形，但幸運的是人沒有受傷。白色小轎車四輪朝天壓在機車上，這可不是什麼電影特技場景，而是今天上，44歲謝姓男子開車行經新市三路二段時，車輛突然失控撞上停在路邊停車格的10輛機車，車輛失控翻覆、四輪朝天把機車當成床。警方獲報後到場發現謝男已經自行從車內爬出，也沒有酒駕情形，不過，謝男向警方供稱，昨晚睡前有吃安眠藥，而幸運地是他身上沒有明顯外傷，但有頭暈情形，目前已被預防性送醫檢查。警方目前通知遭撞擊的機車車主前來警局做筆錄中，之後可向肇事車主求償。