經濟部長郭智輝近期爭議不斷，國民黨原住民立委黃仁今（14）日在立院外交國防委員爆料，綠能業者擬在台東推動陸域風力發電計劃，更被爆出主導公司是經濟部長郭智輝創辦的崇越子公司，地方抗議反彈，但業者近期仍執意執行，黃仁不滿拍桌痛批，「你可不可以告訴郭部長，混蛋」。立院外交及國防委員會今日邀請外交部、經濟部、農業部與行政院經貿辦報告「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況」，並備質詢。黃仁今質詢經濟部次長江文若時，臉紅脖子粗的脫口大罵「混蛋」。他說4月10日就請她告訴郭智輝，部落反對在台東大武設置風電，但廠商卻執意在8月12日再開說明會，經濟部也已經出示公文，地方鄉鎮公所、縣政府，還有民眾如果反對就不要再讓業者進行說明跟擾民，但經濟部卻執意，因為東成、東風兩家業者還是郭智輝的下游公司，質疑為何還要執意執行？黃仁說，他先前就要求提出調查，東成陸域風電到底有沒有構成擾民，部落表達全力反對設置，已經造成地方環境破壞，「次長，你可不可以跟部長說，不要老是這樣的政策，影響地方環境跟觀光，這樣執意，你告訴郭部長，混蛋。」黃仁追問，4月13日就有講到底有沒有回去報告，江文若則表示，她回去會再轉達，陸域風力發電計畫要執行一定要地方政府同意。黃仁則繼續罵，「這是郭部長以前下游公司做說明會，造成擾民，讓部落鄉親拿著竿子、布條抗議、反對滾出去，還敢這樣搞下去，麻煩你通知郭部長，不要再亂搞了。」江文若面色凝重表示，「是！」