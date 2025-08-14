我是廣告 請繼續往下閱讀

在領土交換前達成長久停火

莫斯科需付出代價

烏克蘭要安全保障

戰俘及兒童回家

美國維持對俄羅斯制裁

美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）即將在15日舉行雙邊會議。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與川普及歐洲多位領袖達成共識，提出５大談判原則，其中強調願意針對領土問題與俄國展開討論，但底線是以目前戰線為基礎，絕不承認俄羅斯對烏克蘭領土擁有主權。據美國政治新聞《Politico》報導，澤倫斯基在柏林與川普、北約秘書長呂特、歐盟執委會主席范德萊恩、英法德義等多國領袖舉行線上會議。會後與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）共同宣布，與會各方針對川蒲會制定出5項談判原則。除了圍繞俄羅斯軍隊持續非法佔領烏克蘭土地的激烈爭論之外，基輔還希望確保莫斯科為其造成的數千億美元的破壞支付賠償金，並歸還2萬名被綁架的兒童和戰俘。烏克蘭主要希望達成一項具有實際安全保障的協議，而不是簡單地允許川普和蒲亭聯手將俄羅斯重新融入全球經濟。那樣只會讓蒲亭增強俄羅斯的實力，使其能夠發動新的攻勢。烏克蘭首次表態願意討論領土問題，一名知情人士轉述，若基輔需據戰場實際情況在最終協議中做出一些妥協，那麼只有在俄羅斯同意並堅持停火後，基輔才會談論領土問題。呂特表示，最終的妥協方案是某些領土被俄羅斯軍事佔領、成為俄國實際控制領土，但法律上仍屬烏克蘭。不過澤倫斯基重申，烏克蘭不會在國際法和憲法保證的邊界問題做出讓步，也不會離開頓巴斯。烏克蘭在戰爭中遭受巨大的人力、物資損失，估計金額在5000億至1兆美元之間。基輔堅決要求莫斯科付出代價。此外，烏克蘭認為，加入北約和歐盟是阻止俄羅斯再次發動戰爭的唯一長期途徑。不過川普及其他成員國已經排除基輔加入北約的可能性，莫斯科也要求北約承諾決不接納烏克蘭；而澤倫斯基也抱怨說，基輔加入歐盟遭到各國阻撓，他們擔心貧窮的農業大國加入，會對歐盟經濟造成影響。烏克蘭也拒絕了莫斯科的要求，即削減其90萬現役軍人以及烏克蘭盟友停止向其運送武器。近兩萬名烏克蘭兒童在戰爭期間被俄羅斯帶走，至今在卡達等國協調下，僅有1453名兒童回家。莫斯科拒絕將烏克蘭兒童送回家，還將這些兒童送入收養系統，要讓他們在俄羅斯宣傳下長大。另外，雖然俄烏雙方已經交換2000多名戰俘，但仍有數千人被囚禁，戰俘回家也是基輔的條件之一。最後，俄羅斯在戰爭中傷亡已經超過100萬人，經濟也開始感受到西方制裁的影響，有分析師估計戰爭迄今對俄國已造成2兆美元的損失。基輔與歐洲盟友希望維持這些壓力，並警告解除主要和次要制裁、允許恢復貿易將會讓俄羅斯重整旗鼓，再次發起攻勢。他們也說服川普，美國維持制裁將迫使蒲亭認真談判。