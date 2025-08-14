我是廣告 請繼續往下閱讀

台泥轉投資的三元能源科技公司7月14日爆炸火警，引發高雄市小港區居民恐慌，也對台泥造成的重大財務衝擊，台泥董事長張安平及總經理程耀輝昨（13）日宣布，從8月起至年底，自請每月減薪20%。台泥（1101）公告，旗下子公司台灣三元能源科技位於高雄小港的電池廠，於7月14日凌晨5時10分發生火災。事故發生後，廠方立即啟動內部消防措施，所有人員均已安全疏散，並即刻通報高雄市消防局進行滅火。消防單位持續對現場進行灌水降溫與監控，相關政府機關同步在廠區及附近工業區執行空氣品質監測，目前並未發現有害氣體波及社區。台泥強調，三元電池廠自當日已全面停工，並積極配合各項調查與後續應變措施。台泥說明，這起火災導致部分不動產、廠房、設備及存貨受損。由於現場尚未能全面進入勘查，損失評估仍在進行中，初步估算資產毀損及後續拆除、修復費用合計約164億元。公司表示，相關資產均已投保財產險，總保額約219億元，單次事故最高理賠金額為30億元，保險承保比例為75.5%，實際理賠金額仍待保險公司進一步評估。台泥持有該子公司約78.1%股權，預計本次火災將對母公司合併報表產生約110億元損失影響。三元能源科技在官網公開調查後續，火災起火點初步判斷位於「化成半成品常溫靜置區」，該區僅作電池靜置熟化，並無充放電作業。根據現場CCTV影像及勘查，疑似有不明熱源引發連鎖反應，加上自動消防系統未及時啟動，以及後續電力中斷，導致火勢擴大。火勢於當日下午受控，翌日早上全面撲滅，環保單位及消防局隨即進駐監測空氣品質，並未發現有害氣體外洩，廠區自當天起全面停工。台泥表示，企業團總執行長張安平及台泥總經理程耀輝自請減薪，包括營運總部副總經理、財務長、亞洲水泥環保事業總經理、亞洲充儲事業總經理、資產管理事業總經理等高階主管，8月底至年底，每月減薪百分之二十。另外，集團將針對火災事件相關人員，如電芯事業總經理、廠長及各級主管進行責任追究，處置方式包括懲處、減薪或是撤換職務等。在災後應對上，三元能源科技積極配合政府及相關單位調查事故成因，並同步展開內部調查，委託第三方專家協助釐清真相。公司強調，所有生產設施及產品皆通過嚴格國際安全認證，並設有多重品管與自動消防防護，未來也將針對設備及廠區設計進行優化，包括強化AI消防機制、提升防火區劃與備用電力獨立性等。台泥今日恢復交易，以23元盤下開出，跌幅達7%，隨後跌幅收斂，不過仍舊跌逾半根停板。