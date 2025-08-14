近期颱風與西南氣流連番影響，產地供應不穩，蔬菜價格持續走高，加上楊柳颱風強勢侵台，復耕進度又不如預期，民眾購菜壓力明顯升溫。為防止價格進一步波動，台北農產運銷公司宣布，自8月15日至21日，展開為期7天的「平穩價格蔬菜」專案，透過雙北超市與電商平台同步販售，確保民生供應與價格穩定。
北農表示，本次共有13種蔬菜納入平穩專案，包含國產馬鈴薯、鮮香菇、有機霜降黑蠔菇、有機A級杏鮑菇、有機紅蘿蔔，以及進口蘿美、青花菜、洋蔥與日本山藥等，另有香菇、秀珍菇、黑木耳、杏鮑菇單包特價36元，3包99元；有機霜降黑蠔菇2盒65元，兼顧多樣化、營養與烹調方便性，滿足不同家庭需求。
考量部分民眾無法親自前往超市，北農也持續在指定電商推出「有機平穩蔬菜箱」宅配方案，每日限量300箱並享免運優惠，線上預訂即可送到家，方便又安心。
北農建議，消費者可優先挑選耐保存的食材，如地瓜、馬鈴薯、南瓜等，以降低供需失衡的影響。未來菜價仍可能受天候及農地復耕狀況左右，北農已加強與產地合作，掌握災情、復耕與運輸資訊，並依台北市政府政策靈活調度貨源，全力維護價格平穩與民眾權益。
