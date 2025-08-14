中國女星趙露思日前與經紀公司銀河酷娛槓上後連日開直播，近日她先在直播中罕見語氣激烈地談及圈內競爭，先是暗指另一名中國女星虞書欣的「倒車事件」，隨後又直言：「有人早就準備好，碼好號，控制輿論！」質疑對方因正常競爭無法取勝才選擇詆毀，趙露思雖未點名，但言辭間多次影射，讓外界猜測她是在暗指同為95後小花的虞書欣。
嘲諷「格局小」 續約代言成導火線
趙露思在直播中提到：「本來是想等一些代言吧？我又續約了，氣人不？」隨即評論對方「內核穩但格局小」，暗示這場衝突與品牌代言爭奪有關。由於趙露思的言辭直白，因此引發粉絲與網友熱議，不少人認為雙方早有暗中較勁的火藥味。
直播過程中，一個掛名「Esther」的粉絲ID（虞書欣英文名）出現在留言中表示：「能明指嗎？」趙露思立刻回應：「我還明指？她配嗎？配嗎？幹的這些惡心事，還想蹭我？」這番話被視為她首度公開正面對向虞書欣開火，讓2家粉絲陣營瞬間炸鍋。
網路輿論兩極 粉絲戰一觸即發
趙露思直播曝光後，不少支持趙露思的粉絲們都出面力挺她直言不諱，認為這是對惡意手段的反擊；然而虞書欣粉絲則反駁，指責趙露思無端影射、破壞形象，隨著雙方粉絲在社群隔空交火，這場「95花代言之爭」正迅速升溫。
資料來源：趙露思微博
看更多趙露思相關報導
趙露思爆藝人違規倒車！虞書欣疑遭影射粉絲怒喊：模糊責任焦點
趙露思遭辱罵、賞巴掌！銀河酷娛不認帳 終於放話：準備逐步回應
我是廣告 請繼續往下閱讀
趙露思在直播中提到：「本來是想等一些代言吧？我又續約了，氣人不？」隨即評論對方「內核穩但格局小」，暗示這場衝突與品牌代言爭奪有關。由於趙露思的言辭直白，因此引發粉絲與網友熱議，不少人認為雙方早有暗中較勁的火藥味。
直播過程中，一個掛名「Esther」的粉絲ID（虞書欣英文名）出現在留言中表示：「能明指嗎？」趙露思立刻回應：「我還明指？她配嗎？配嗎？幹的這些惡心事，還想蹭我？」這番話被視為她首度公開正面對向虞書欣開火，讓2家粉絲陣營瞬間炸鍋。
趙露思直播曝光後，不少支持趙露思的粉絲們都出面力挺她直言不諱，認為這是對惡意手段的反擊；然而虞書欣粉絲則反駁，指責趙露思無端影射、破壞形象，隨著雙方粉絲在社群隔空交火，這場「95花代言之爭」正迅速升溫。
資料來源：趙露思微博
看更多趙露思相關報導
趙露思爆藝人違規倒車！虞書欣疑遭影射粉絲怒喊：模糊責任焦點
趙露思遭辱罵、賞巴掌！銀河酷娛不認帳 終於放話：準備逐步回應