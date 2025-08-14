我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院會今（14）日年度中央政府總預算追加預算案，並將送立院審議，包括原住民保留地禁伐補償23.7億、提升國軍待遇59.5億、加強外交執行量能11億、立委罷免與重啟核三公投15.4億、立院刪減影響中央地方各項施政768.8億，盼後續順利推動政務順利，而本次追加預算將以原預算收支賸餘支應，不會增加債務。行政院主計總處說明，此次追加預算案計編列878.4億，包括原住民族委員會補助原住民族綜合發展基金辦理原住民保留地禁伐補償計畫所需經費23.7億；直轄市及縣市政府一般性補助款636億；各機關推行各項施政計畫確有實際需要數132.8億。另包括國防部主管及海洋委員會主管調增軍職人員各項勤務加給所需經費59.5億；外交部主管辦理厚實外交執行量能及加速推動拓邦、鞏固邦交等所需經費11億；中選會辦理第11屆立法委員罷免案及全國性公民投票所需經費15.4億。主計總處說，以上歲出追加878.4億，將以原預算收支賸餘數予以彌平。綜上追加預算結果，114年度中央政府總預算歲入維持3兆1648億，歲出增為3兆128億，歲入歲出賸餘為1520億，扣除債務還本1415億，收支賸餘105億。