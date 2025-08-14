我是廣告 請繼續往下閱讀

▲喊「以死控司法」文章遭下架 ，陳佩琪發文怨臉書。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

民眾黨前主席柯文哲因京華城案遭羈押近一年，高等法院近日駁回柯文哲羈押禁見抗告，引發民眾黨批評。柯文哲妻子陳佩琪12日晚間臉書發文重批司法，「就是要把我先生押到死」、「直接判他死刑就好」等，結果文章遭檢舉下架。陳佩琪今（14）日一早發文抱怨，她只是講出統治者殘暴的事實而已，為什麼要被下架？陳佩琪臉書發文表示，「台灣司法脆弱，是誰搞出來的，不就是你們這群司法從業人員搞出來的嗎？脆弱可以讓他變得堅強，請讓司法在台灣活出一個讓人尊敬的樣貌來。」請司法給自己一點可以被人尊重的空間，司法之所以脆弱，也是執行者本身佔大部分原因，司法很脆弱，是你們這些人自己搞出來的。陳佩琪提到，法院說犯罪嫌疑重大， 所以羈押他一年不放，這麼長的時間，找不到任何積極證據，還敢認定人家「犯罪嫌疑重大」？檢察官隨便瞎掰說你違法啥啥法條，然後大喇喇地找些別縣市可以、 只有台北市不行的例證， 然後說有這些「事由」、再來說他們「相信」、「推測」是這樣 ，然後法官就說「對對、罪嫌重大」， 就把我先生關快一年，甚至目前看起來是想把他關到死為止。昨天不是又說他冒犯了大檢察官，要調影像出來加重刑責，「是啦，28.5年加一兩年就30年，不就是死刑了， 我說的有錯嗎？」陳佩琪最後提到，歷史上能臣都是被暴君斬首掛在城牆上的， META 是外國公司， 不知道我們台灣統治者如此惡毒凶狠殘暴， 她只是講出事實而已，為什麼要被下架？