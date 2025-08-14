我是廣告 請繼續往下閱讀

第二波大罷免將在23日登場，國民黨南投縣立委馬文君要力保立委席次，國民黨立委徐巧芯13日南下聲援助講，她痛斥總統賴清德，關稅不行、關人很會；清德不行、清算很會；選票沒有、傳票很多，還酸台灣的關稅，比賴清德的民調，丟不丟臉！徐巧芯表示，她剛到外交國防委員會時，都是資深外交國防藍委在協助她，而她也跟馬文君一樣，都曾被「鏡檢」、《鏡周刊》狙擊過，所以兩人彼此感情很好，她們一起監督國防政策，很常被民進黨貼上中共同路人的標籤，但馬文君曾揭發獵雷艦詐貸弊案，為人民看守荷包，怎會賣台？徐巧芯說，賴清德上任一年多，除了大罷免，沒有任何作為，726惡罷已經失敗後，應回歸「救災」及「關稅」，但賴清德卻還是在搞鬥爭，賴清德執政，關稅不行、關人很會，清德不行、清算很會，選票沒有、傳票很多，選不贏就要翻桌。徐巧芯說，賴清德最新民調只剩28％，台美關稅樓地板是20％，再疊加原本的稅率，關稅比賴清德民調還高，丟不丟臉？這就是賴清德硬要搞大惡罷的苦果，接下來823也要繼續守住7席國民黨立委，繼續打臉賴清德，讓「大罷免、大烙賽」。