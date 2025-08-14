2025年第11號颱風「楊柳」，在8月13日下午1時登陸台東太麻里、下午4時從台南七股出海，總登陸時間3小時，前後替台灣帶來非常顯著的風雨，中央氣象署指出，楊柳颱風最強風力出現在綠島、蘭嶼，突破17級以上，雨量則在屏東大漢山656毫米最多；據中央災害應變中心統計，截至8月14日上午8時30分止，颱風楊柳共造成1人失蹤、143人受傷。
楊柳颱風整路都在飆車 巔峰強度登陸台灣
楊柳颱風在8月8日凌晨2時於關島附近生成，路徑一路往西，期間避開北方「垂直風切大」的區域，順利在8月11日升級為中颱，由於太平洋高壓導引氣流明顯，楊柳颱風始終以每小時30公里以上的速度前進，在台灣東方海域達到強度巔峰後，8月13日登陸台灣，8月14日上午馬上就抵達中國。
楊柳颱風挾劇烈風雨 最大陣風17級以上
氣象署說明，楊柳颱風在台東太麻里鄉登陸時，在「美和、香蘭」觀測到14級強陣風，台東市富岡則有15級強陣風；登陸台東前，在蘭嶼、綠島都出現17級以上強陣風，風速來到每秒63.4公尺；北部、大台北市區、南部、金馬、各地沿海高山，許多地方都觀測到9至10級的強陣風。
8月13日傍晚至入夜，楊柳颱風出海後，各地普遍還有9級以上強陣風出現，沿海空曠地區更達10至11級，澎湖西嶼則有13級陣風。而北部、東北部地區受地形影響，也觀測到顯著的強陣風，其中位於新店的新北氣象站有11級、公園路的台北測站也有10級強風，馬祖、高山陵線區域風力也相當強勁。
降雨方面，由於楊柳颱風速度很快，總累積雨量數據不算特別，但短時間的雨勢破壞力也很驚人，統計颱風影響期間，屏東大漢山656毫米最多，其次是花蓮豐南388.5毫米、台東利嘉林道360.5、高雄南天池263毫米。
楊柳颱風災情 1人失蹤、143人受傷
中央災害應變中心指出，統計截至8月14日上午8時30分止，楊柳颱風總共導致143傷、1失蹤，受傷人數以台東縣42人最多，其次為高雄市39人，配合停電、淹水等，全台總計災情有1052件。
失蹤部分，是8月13日下午1時5分，嘉義縣布袋鎮好美里堤防有2人進行釣魚，其中1男遭海浪捲走失聯，海巡當天出動7車18人進行搜救、消防出動9車1艇18人1空拍機，隔日再出動14人4車岸巡、消防1車3人、1台空拍機持續搜尋中。
