我是廣告 請繼續往下閱讀

勞保局指出，8月底前還有17筆款項將陸續發放，時程如下：

勞動部勞工保險局國民年金保險生育給付預定今（14）日入帳，勞保局提醒符合資格的民眾，儘速透過網路銀行或存摺明細確認款項，確認是否到帳。本（8）月還有17筆補助款項將入帳，《NOWNEWS今日新聞》整理詳細時程供讀者參考。根據勞保局行事曆，今日發放的國民年金保險生育給付，給付標準依照國民年金月投保金額，目前是1萬9761元，一次發給2個月，生一胎可領3萬9522元，若生雙胞胎就發給4個月、生3胞胎發6個月。勞保局提醒，生育給付有5年請求權時效，被保險人分娩或早產次日起，必須在5年內提出申請，若超過5年後才申請，因已超過期限，勞保局會核定不予給付。勞保局再次提醒，津貼款項將直接撥入申請時提供的帳戶，若發現尚未入帳，可聯絡勞保局查詢狀況。另外，民眾也可利用勞保局官網、行動版網頁或撥打客服專線了解更多申領細節。