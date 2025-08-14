我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）的對等關稅在全球掀起波瀾，尤其許多原本被認為是美國盟友的國家，如日本、歐盟、韓國、加拿大等等，在談判中都承受了來自華府的極大壓力。對此，美媒《POLITICO》報導表示，盟友們受夠了川普的懲罰性關稅和支出要求，陸續有國家中止F-35採購案，開始在川普最喜歡的戰鬥機上做出反擊，《POLITICO》報導指出，西班牙已經取消了原定斥資數十億美元購買F-35的計畫，而苦吞39％關稅的瑞士，目前各黨派也齊聲呼籲取消F-35訂單，雖然最終決定還未作出。而將要面對50％關稅的印度，也傳出暫停採購美國作戰車輛的風聲。這些各國取消或考慮取消向美國購買武器的行動，都在近兩週內發生，顯示了川普經濟政策帶來的潛在後果，且這些行動還可能繼續激發連鎖反應，使越來越多國家政府重新評估與美國的防務合作。美國業界早就擔憂，川普保護式主義的關稅措施將引發報復，削弱美國作為全球最大國防供應商的主導地位。F-35戰機特別容易受到盟友的抵制影響，因為F-35戰機的零件來自全球100多家供應商，大量的海外訂單有助於壓低每架戰機的平均價格，只要有國家取消訂單，所有其他買家採購的成本都會上升。先進武器的採購以及供應鏈的整合，是非常複雜和微妙的決定，很多時候都會受到國際關係的深深影響。一位不願透露姓名的歐盟高級官員表示，西班牙取消採購F-35的決定在國內獲得許多左翼選民支持，「扮演川普的受害者非常方便」，抵制美國軍購可能會給各國在國內帶來政治上的好處。且看到川普狂揮關稅大棒的姿態後，歐洲國防自主的呼聲也再度高漲，雖然短期內，歐盟國防工業想要取代美國製造還有很長的路要走。美國國防部前副助理部長湯森德（Jim Townsend）表示，川普關稅就像是對美國多年來的盟友們「豎起中指」，各國都感覺受到美國的傷害。國防諮詢公司AeroDynamic Advisory的總經理阿布拉法亞（Richard Aboulafia）指出，即使未來美國新政府想修補關係，無論是共和黨或民主黨，也需要很長時間才能重建信任，而國防軍工業「是一個建立在信任基礎上的行業」。目前大多數盟友並未真正打算永遠與美國分道揚鑣，但對於川普貿易策略的抵制與不滿日益增加，取消採購美國武器就是迄今為止最具體的反擊，這就好比盟國們也向川普回敬「一根大大的中指」。