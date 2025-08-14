我是廣告 請繼續往下閱讀

第一波大罷免已經在7月26日落幕，不過國民黨立委羅智強今（14）日質詢時說，726當天已排定護理師高考，中選會卻硬要把日期訂在726，就只是為了配合民進黨立院黨團總召柯建銘，但卻剝奪了這些考生參與考試的權利，要求中選會主委李進勇道歉。不過李進勇僅說遺憾，羅智強嗆，「726大罷免大烙賽，25比零，其中有一份，就是你李進勇的。」羅智強今質詢先問考試院祕書長劉建忻，劉建忻證實，因護理師考試早在一年前就確定，為避免考生權益受侵害，考試院要捍衛考生考試權，有向中選會反應，大罷免應避開國考日。羅智強說，若不選726，也可以選8月3日，但因為柯建銘已經預言是726大罷免，中選會就照辦，就不顧萬名考生權益，執意要讓大罷免投票日期與國考撞期。李進勇說，雖然投票要避開國考，但罷免案有法律規定，要在成案後20天到60天內投票，拖太晚又會跟第二次823大罷免太接近，8月3日是禮拜日，也與民眾投票習慣不同。羅智強痛批，這是什麼爛理由？2024年基隆市長謝國樑罷免案，2022年1月9日立委林昶佐罷免案，以及多次立委補選，也都曾在周日投票，為什麼這幾次都可以選周日？李進勇承認是周日，但未再多說理由。羅智強痛批，中選會就是都照柯建銘的規劃，罔顧考生權益，要求李進勇道歉。李進勇說，「罷免投票日期決定，與任何人都無關，這是中選會委員會的決定，因為日期決定使得有些人無法參加國考，我們覺得很遺憾」。羅智強砲轟，李進勇連道歉都說不出口，也說不出來為什麼不能在8月3日罷免的原因，就只會瞎掰理由，「726大罷免大烙賽，25比零，其中有一份，就是你李進勇的。」