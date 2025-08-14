我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院會今（14）日討論追加預算案878億，對此出席院會的台中市長盧秀燕提及總預算創新高、《財劃法》與計畫性補助款相關問題，院長卓榮泰回應稱，不只是總預算創新連六都同樣如此，明年依新版《財劃法》還要再給地方3700多億，強調「中央並不是魔術師」，中央、地方應追加預算進行討論，而盧秀燕表示不反對，卻又持續回到總預算、《財劃法》與計補助款問題，讓卓榮泰忍不住發聲制止，「會議事項討論中是來討論事情、解決問題，不是來創造聲量」。行政院發言人李慧芝轉述，院會第一案在討論事項提及追加預算時，市長盧秀燕突然向到關於總預算創新高、《財劃法》與計畫性補助款相關問題，當時院長回應說不只是今年度中央政府總預算創新高，六都也都創新高，但中央政府所增加的2800億，是為因應推動新型計畫，也遭到立法院大幅刪除2075億，明年還要依照新的《財劃法》再分給地方3700多億。李慧芝轉述，院長卓榮泰在會中強調「中央並不是魔術師」，中央跟地方應該要來討論，但當時是在追加預算第一案，也提醒市長盧秀燕應該就追加預算部分回應，當時盧說不反對，又持續討論總預算、《財劃法》與計畫性補助款等，再度偏離主題，院長也只能再次提醒，「會議事項討論中是來討論事情、解決問題，不是來創造聲量」。李慧芝說，其他縣市首長出席代表，包括台北、新北與桃園在會議中有提出對於《財劃法》與計畫性補助款問題，但都在臨時動議提出尊重議程。院長也提及，《財劃法》會影響到明年中央政府總預算編列，地方也會增加許多財源，因此會儘速召開會議，共同討論事權是否分配。