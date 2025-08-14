財政部近日公布5-12月期每期雲端發票專屬獎項，其中百萬獎共30組，但根據調查，其中一張「繳水費中獎」的發票，經查買受人記載為營業人，中獎人身分不符，遭財政部剔除，並同步公告12種不具中獎或兌獎資格的樣態。
財政部賦稅署說明，該張發票由高雄市前鎮區復興三路131號的台灣自來水公司開立，中了雲端發票專屬百萬獎，但經查買受人記載為營業人，不符合領獎資格，因此被財政部剔除。
依據《統一發票給獎辦法》規定，若發票為以下12種狀況不具中獎或兌獎資格：
1、無金額，或金額載明為0或負數者。
2、未依規定載明金額或金額不符或未加蓋開立發票之營利事業統一發票專用印章者。
3、破損不全或填載模糊不清、無法辨認者。但經開立發票之營利事業證明其收執聯與存根聯所記載事項確屬相符經查明無訛者，不在此限。
4、載明之買受人經塗改者。
5、發票已註明作廢。
6、依各法律規定營業稅稅率為零者。
7、依規定按日彙開者。
8、漏開短開統一發票經查獲後補開者。
9、買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者。
10、逾規定領獎期限未經領取獎金者。
11、適用外籍旅客購買特定貨物申請退還營業稅實施辦法規定申請退稅者。
12、2022年起，以不合常規之交易或付款方式，無正當理由取得大量小額統一發票，且中獎發票達一定張數者，不予給獎；已領取獎金者，所轄主管稽徵機關應具函追回其獎金。
我是廣告 請繼續往下閱讀
依據《統一發票給獎辦法》規定，若發票為以下12種狀況不具中獎或兌獎資格：
1、無金額，或金額載明為0或負數者。
2、未依規定載明金額或金額不符或未加蓋開立發票之營利事業統一發票專用印章者。
3、破損不全或填載模糊不清、無法辨認者。但經開立發票之營利事業證明其收執聯與存根聯所記載事項確屬相符經查明無訛者，不在此限。
4、載明之買受人經塗改者。
5、發票已註明作廢。
6、依各法律規定營業稅稅率為零者。
7、依規定按日彙開者。
8、漏開短開統一發票經查獲後補開者。
9、買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者。
10、逾規定領獎期限未經領取獎金者。
11、適用外籍旅客購買特定貨物申請退還營業稅實施辦法規定申請退稅者。
12、2022年起，以不合常規之交易或付款方式，無正當理由取得大量小額統一發票，且中獎發票達一定張數者，不予給獎；已領取獎金者，所轄主管稽徵機關應具函追回其獎金。