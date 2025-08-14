我是廣告 請繼續往下閱讀

財政部近日公布5-12月期每期雲端發票專屬獎項，其中百萬獎共30組，但根據調查，其中一張「繳水費中獎」的發票，經查買受人記載為營業人，中獎人身分不符，遭財政部剔除，並同步公告12種不具中獎或兌獎資格的樣態。財政部賦稅署說明，該張發票由高雄市前鎮區復興三路131號的台灣自來水公司開立，中了雲端發票專屬百萬獎，但經查買受人記載為營業人，不符合領獎資格，因此被財政部剔除。依據《統一發票給獎辦法》規定，若發票為以下12種狀況不具中獎或兌獎資格：