我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席柯文哲因京華城案羈押將近1年，今天出庭時，委任律師鄭深元說已在8月8日遞狀，聲請到醫療機構健康檢查，「繼續羈押沒關係，確認柯文哲的身體承受得起鈞院羈押」。柯文哲之前受輸尿管結石、腎臟積水所苦，今年4月2日戒護至衛福部立台北醫院開刀治療，住院一晚後，隔天返回台北看守所。他從去年（2024）9月5日檢方偵查期間收押至今，只在移審時曾短暫交保8天，「看守所人生」已超過11個月。鄭深元律師今日在庭上表示，依據《監獄及看守所收容人健康資料調查辦法》第6條：「機關對於收容人之健康評估，每年至少辦理一次。」並主張可以委外，希望能法院同意戒護健檢，比照柯文哲往年慣例去臺大醫院健檢。聲請理由指出，柯文哲入所前，除了2024年因總統大選沒做健康檢查，每年都去台大醫院進行健檢，這是被告基本人權的保障。柯文哲是台大知名醫師、教授、國際葉克膜權威，他完整醫療及預防性健康檢查的權利不應因羈押而率予剝奪。律師主張，柯文哲收押看守所後，發生先前健檢所無之輸尿管結石、腎臟發炎等 病症，多日服用高劑量止痛藥劑無效後，才戒護送醫開刀取出結石，至今復原狀況不明。為了解柯文哲的健康狀況，有再進行全身健康檢查的必要，因此請求北院准予柯文哲依規定准予委由台大醫院進行健康檢查， 以維人權。審判長想確認程序上要跟看守所還是法院申請，鄭深元說問所方，它們會說要問法院，實際上已向北院和北所都遞狀了。