菲律賓與中國在南海經常為主權爭議爆發衝突，但在南海海域橫行的中國海警船近日鬧出笑話，菲律賓海岸防衛隊日前公布一段影片畫面顯示，中國海警船日前高速追擊菲國巡邏艇時，竟意外撞上自家海軍軍艦「桂林號」，導致海警船艦首嚴重受損。對此，我國外交部今（14）日表示，中國船艦的危險行為嚴重影響區域和平穩定，更直接危及菲方海事人員人身安全等強勢行徑針對中國海軍驅逐艦及海警船於11日在民主礁鄰近海域追擊菲律賓海岸巡防艦「蘇魯安號」（BRP Suluan)，且危險操作導致中方船艦相撞事件，外交部發言人蕭光偉表示，中國在南海民主礁鄰近海域，以軍艦及海警公務船危險航駛，迫近菲律賓公務船，嚴重影響區域和平穩定，更直接危及菲方海事人員人身安全等強勢行徑，外交部表達嚴正關切。蕭光偉指出，外交部密切關注當前南海相關島嶼的爭端，呼籲各方保持克制，尤其中國不應採取任何升高情勢、侵害人身安全、損及南海和平穩定現狀的作為。外交部呼籲，唯有妥善透過多邊對話與爭端解決機制，才能以和平方式處理南海議題。而我國將與理念相近國家持續關注南海情勢，共同致力維護區域安全與穩定。