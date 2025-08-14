我是廣告 請繼續往下閱讀

日本佐賀縣有田町13日發生一起事故，一名來自台灣的55歲女性觀光客在神社內的平交道遭列車撞擊，送醫後不治，死因為心臟破裂。日本國家運輸安全委員會認定此案為「鐵路平交道事故」，將展開現場調查。根據讀賣新聞報導，事情發生在當地時間13日中午12時25分左右，位於佐賀縣有田町的JR佐世保線上有田站與友田站之間的八幡神社平交道發生事故，一名55歲來自台灣的女性遭到一輛開往長崎縣的普通列車撞上，緊急送醫治療，仍在一個半小時後確認死亡，死因為心臟破裂。列車上約40名乘客與乘務員均無受傷。事發地點的平交道位於陶山神社附近，因為列車會從鳥居旁通過，許多遊客會前往拍照。該平交道雖有設置警報器，但是並未設柵欄。據警方表示，死者是以觀光目的來往日本，當天和另外2名友人一同前往當地觀光，疑似是在使用手機拍照時，沒有注意到警報聲響與列車，因此遭到從後方駛來的列車撞上。據JR九州表示，受此事故影響，包含上下行共14班列車停駛，約有1000人受影響。日本國家運輸安全委員會表示，此事件屬於「鐵路平交道事故」，將於14日下午展開現場調查。