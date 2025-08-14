我是廣告 請繼續往下閱讀

面對在野黨砲轟對美關稅談判黑箱，立法院外交及國防委員會7日召開秘密會議，讓朝野立委閱覽「台美關稅保密協議」並且質詢。民進黨團書記長陳培瑜昨天卻砲轟，藍白立委都可以看協定內容，結果民眾黨立委黃國昌、國民黨立委馬文君與徐巧芯卻連進去看都沒有，放棄自己監督的機會。對此，徐巧芯駁斥該說法，強調機密會議「我有參與，有秘密質詢，也有看資料」，要求陳培瑜道歉。針對台美關稅議題，立法院外交及國防委員會7日召開秘密會議，邀請外交部、行政院經貿談判辦公室，召開「台美對等貿易談判相關文件及資訊處理協議」會議，讓朝野立委閱覽「台美關稅保密協議」並且質詢。先前民進黨立委沈伯洋就在會後表示，部分藍白委以「應公開」為由，連機密文件都沒看便離開，放棄監督權利，而民進黨國防外交委員，全員到齊。事後遭徐巧芯回擊，不要胡說八道，自己是第一個質詢的，「我全程都在，仔細閱讀資料，認真質詢也沒有洩密，請不要只說民進黨都在，國民黨也有人」。然而，陳培瑜昨天再度控訴，國民黨多次批評黑箱談判，然而美國跟每個國家都簽訂保密協定，上週國防外交委員會，也召開秘密會議讓藍白立委都可以看協定內容，黃國昌、馬文君、徐巧芯這些最喜歡喊著監督、批評黑箱、最在乎國防的人卻連進去看都沒有，放棄自己監督的機會。對此，徐巧芯砲轟，陳培瑜公然造謠，「國防外交委員會的機密會議我有參與，有秘密質詢，也有看資料，甚至整份文件都背起來了。當天媒體都有看到我入場，陳培瑜委員還坐在我附近，我當天是第一個質詢的，她不可能沒看到」。陳培瑜身為民進黨的黨團幹部，請不要抹黑造謠，也請陳培瑜道歉。