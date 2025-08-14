我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人大牙（周宜霈）今（14）日透過經紀公司「傳軒媒體工作室」宣布和小7歲阿廖師離婚消息，震驚許多粉絲，黃鐙輝今出席金鐘紅毯主持人記者會，被問到經營婚姻之道，坦言剛結婚時曾因為和岳母萁媽關係不融洽，加上買房壓力大，萁媽每個月能花20萬，一度想提離婚，但後來學會用愛和包容看待這個世界，還說如果知道大牙要離婚，一定會勸她，更引用劉德華的名言，「發脾氣是本能，不發脾氣是本事。」黃鐙輝表示，結婚第1年時，每個月開銷至少要20萬，實際金額他不敢去算，他笑喊要不是自己有修為，早就給萁媽兩巴掌，「當年我也跟老婆其萁說過，妳媽再這樣我就要離婚。」後來，黃鐙輝學會轉念，他表示，身為在外面打拚工作的人，沒有比較偉大，「因為家人的付出讓我可以專注事業，我在工作上如果有成就，都是因為家人、工作上的人的幫忙和支撐，我才有今天。」黃鐙輝表示，這些過去的經歷，讓他學會反省和包容，人生也因此更加圓融，「這是一種『無為而不為』的哲學，當你給世界什麼，世界也會給予你回應。」更引用劉德華的名言，「發脾氣是本能，不發脾氣是本事。」若有機會能提早知道大牙要離婚，一定會苦勸對方，沒什麼大不了的事。關於擔任金鐘獎主持人，黃鐙輝表示，他會盡心盡力做演前準備，正式登台那一天，他會化身成派對服務生，希望能做到賓主盡歡。他也表示，太太有特別叮嚀他，不要一講話就停不下來，這樣就不夠帥氣，要保持不說話時「帥帥的模樣」。