今天上午一名24歲車姓男子，開車行經高雄大順一路要左轉龍德路口時，疑似沒注意道輕軌通過竟直接撞上，所沒有人員受傷，不過卻造成輕軌列車一度停駛，20分後恢復通行，至於詳細肇事原因警方還要釐清。

白色小客車打方向盤準備左轉，沒想到下一秒輕軌列車來了！兩車就這樣直接撞上，讓附近用路人全看傻眼，事發就在今天中午11點多，當時小客車傻車姓男子，行經高雄大順一路要左轉龍德路時，與直行的輕軌發車禍，還好沒有人受傷，不過輕軌列車也一度停駛約20分鐘。

警方表示，雙方都沒有酒駕，初判是自小客車未依標誌違規左轉，違反道路交通管理處罰條例，最高可處新台幣1800元罰鍰，除將依法舉發外，也依過失妨害舟車行駛安全罪送辦，最高可處2年有期徒刑或20萬元罰金。

警方表示，駕駛人行經輕軌路段，應優先禮讓輕軌列車通行，並注意標誌、號誌規定，避免違規左轉釀成事故。如遇交通事故，請立即撥打110報案，警方將迅速提供協助。

