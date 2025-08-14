我是廣告 請繼續往下閱讀

近期一則中國女在飛機上咆哮的影片引發關注，因為此名乘客在爭吵時竟要求泰獅航（Thai Lion Air）的員工「說中文」，讓許多旁觀者感到傻眼，直呼：「中國素質」。而此名女子不但不覺得自己有錯，還在網上號召中國人「要團結，不要被欺負」。據悉，一名中國籍乘客疑似因為飛機起飛延遲，而要求要下飛機，讓空服員連連道歉和勸阻，然而此名女子情緒卻越來越激動，不斷大吼「給我換一個航班！」，又叫：「你們根本不走！」，空服員想要安撫，她繼續激動地向外籍空服員大吼：「説中文！」，讓人感到相當無奈。臉書粉絲專頁「泰國清邁象」在網上分享此則影片後，獲得廣大迴響。許多民眾紛紛表示：「這就是巨嬰」、「中國人以為世界繞著他們轉動」和「這種人是沒做過幾次飛機，然後有自卑感，一直覺得欺負中國人。 好了，現在把全部中國人的臉都丟了。」事件曝光後，有泰國媒體指出，泰獅航航班延誤原因，疑與當天曼谷廊曼機場（Don Mueang Airport）航班調度與天候因素有關，並非航空公司單方面過失。航空業界人士表示，國際航班延誤屬常見情況，多數航空公司會依規提供旅客改簽或退票選項，但乘客需依現場流程辦理，而非以咆哮或威脅的方式要求立即更換航班。此外，這並非中國旅客首次因語言與服務問題在國際航線上引發爭議。過去在泰國、越南、日本等地，也曾多次出現中國乘客要求外籍機組人員必須使用中文溝通的情況，引發當地民眾與國際網友討論。專家分析，隨著中國旅客數量龐大，跨文化交流與互相尊重成為出國旅遊的重要課題，否則類似衝突恐將持續影響中國旅客的國際形象。