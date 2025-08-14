我是廣告 請繼續往下閱讀

▲HTC VIVE Eagle智慧眼鏡支援中文語音、手勢操控。（圖／記者周淑萍攝）

中文AI語音支援

免手持攝錄，第一人稱拍攝視角

▲HTC VIVE Eagle智慧眼鏡可以直接用中文語音指令進行拍攝、翻譯。（圖／記者周淑萍攝）

高度客製化眼鏡

支援通話降噪

▲VIVE Eagle針對亞洲人臉型設計，佩戴起來更舒服。（圖／記者周淑萍攝）

HTC回來了！這次不是手機，而是推出台灣製造的首款智慧眼鏡VIVE Eagle，今（14）日和台灣大哥大共同舉辦發表會，售價15600元，即日起開放預購，9月1日開賣。《NOWNEWS今日新聞》記者實際在現場體驗，整理出四大亮點。已經在第一時間體驗過新品的知名智慧眼鏡市場逐漸擴張，HTC也加入戰局，今天發表首款 VIVE Eagle智慧眼鏡，直接對標Meta、Google、小米等科技大廠。記者實際體驗，整理四亮點如下：就像Tim哥提到的，目前市面上台灣首款支援中文AI語音的智慧眼鏡，提供更深的在地化服務。操作更加直覺，能串接Gemini主流AI，透過語音就能即時翻譯、播放音樂。實際體驗，用自然的語調就能啟動AI，指令的理解能力還不錯。智慧眼鏡最讓人力推的就是不用手持就能拍攝第一視角的畫面，VIVE Eagle採用雙鏡頭設計，無法用手按鏡腳的實體按鍵時，可以用語音發送指令，像是「Hey Vive,拍照」或「Hey Vive, 錄影」即可拍攝。發表會現場有不少科技達人，大多體驗過多款智慧眼鏡，但大多認為HTC VIVE Eagle配戴起來的舒適性最好，比較適合亞洲人的臉型，再加上可以高度客製化，像是墨鏡款，換成近視、老花等鏡片。VIVE Eagle採用開放式喇叭與高階降噪麥克風設計，能保留環境音，佩戴狀態依舊能聽得到環境聲音，並配置麥克風，可同步支援通話，且強化降噪功能，幫助用戶在吵雜環境也能清楚通話。