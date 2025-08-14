我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Minji（右1）和Danielle（右2）被法院請到現場出庭。（圖／翻攝自YouTube엠빅뉴스）

韓國女團NewJeans指控經紀公司ADOR違約的法律戰延燒中，今（14）日韓國法院再開調解庭，先前都是由法律代理人出面的NewJeans，成員Minji、Danielle因法院要求下來到現場，此案最快會在10月底公布判決落幕。Minji和Danielle以低彩度的黑白灰色系服裝久違現身，走下保母車後在保全及工作人員的保護下走進法院。Minji用微笑面對大眾，不過被問到「認為調解有可能性嗎？」相關問題時，則沉默不回應；而Danielle則是面無表情面對現場的媒體們，僅回應「不好意思」就低頭離開。然而今日的調解庭雙方依舊沒有達成共識，因此將在9月11日再次進行調解，若是當天雙方仍然無法達成協議，法院會在10月30日宣布本案判決結果。時間回溯到2024年9月，NewJeans在未告知公司的情況下，開直播控訴公司ADOR隨意更換製作團隊，並警告公司恢復原本的NewJeans製作團隊，以及讓前代表閔熙珍回到原來的位置。不料，訴求沒有達成效果，於是她們照著合約中「若是經紀公司無法保護成員，成員能夠單方面提出解約」，控訴經紀公司ADOR違約並解約。今年3月21日官司結果初步以及二審判決出爐，首爾中央地方法院裁定ADOR的假處分申請，禁止NewJeans成員私自進行演藝及廣告相關活動。然而NewJeans不理會ADOR的要求，因此ADOR向首爾地方法院提出「間接強制」申請，重新禁止NewJeans在未經ADOR許可下進行活動，若是違規，將需每位成員支付10億韓元（約新台幣2400萬元）罰金。