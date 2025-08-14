我是廣告 請繼續往下閱讀

美國《People》報導，阿拉巴馬州一隻混血德國牧羊犬奇卡林（Chicarin）在上週五，把一根長長的人骨叼回家，奇卡林的女主人梅西亞（Paulina Mejia）看到時不禁感嘆「又來了！」因為這已經是奇卡林近1年來第4度帶回人骨，由於奇卡林的「活躍」，讓原本平靜的社區蒙上一層令人毛骨悚然的色彩，且警方這一年來始終無法查出真相，至今連死者是誰都無法確定。《People》報導指出，奇卡林在2024年8月20日首度叼回人類遺骸，當時梅西亞丈夫發現奇卡林與另一隻狗狗正在家門口咬玩某個東西，而那個「玩具」似乎是一個人類頭骨，於是嚇得立即報警。警察一開始完全不相信寵物狗突然帶回人類遺骸的說法，但將其送去鑑定後發現，真的是人類的頭骨，且上面還有槍傷，不過在警方資料庫中找不到任何匹配的DNA，死者身份成謎。之後奇卡林在2024年12月以及今年4月10日，又分別叼回人類遺骸，鑑定後確認與奇卡林第一次帶回的骨頭屬於同一位死者。而這次的鑑定結果尚未出爐，還不知道是否仍為同一位死者所有。警方已經在奇卡林身上安裝追蹤裝置，以確定牠到底是從哪邊發現這些骨頭，並且擴大搜尋梅西亞住家附近的偏僻樹林。梅西亞說自己為此感到心煩意亂，根本不知道死者是誰，也不知道死者離世多久了。由於不斷找到人骨，奇卡林在當地社區已經成為知名小狗，網友笑稱奇卡林應該加入警犬隊服務，還有網友說真相只有一個，「兇手就是牠的主人」。但梅西亞則駁斥網友這種說法，強調「這不是可以拿來開玩笑的事」。