美國總統川普日前簽署行政命令，宣布華盛頓特區進入緊急狀態，部署800名國民警衛隊進駐，協助聯邦官員及當地警察執法。一名37歲男子被攔檢時，用手中Subway潛艇堡襲擊聯邦探員，遭檢察官以襲警重罪起訴。白宮表示，數百名增援的聯邦官員已經在華府逮捕100多人。據紐約時報報導，本周稍早，華盛頓特區一名37歲男子鄧恩（Sean Charles Dunn）被警方及聯邦官員攔檢時，當場發怒對著警方和聯邦探員高呼「法西斯分子」，並將手中的Subway潛艇三明治砸向警員，擊中一名美國海關及邊境保護局特工的胸口。川普任命的華盛頓特區聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）週三宣布對鄧恩提起刑事訴訟，開嗆鄧恩可能覺得拿潛艇堡丟警察很有趣，但他不會覺得好笑了，「我們指控他犯下襲警的重罪，警察不是用來被欺負或毆打的，所以把你的Subway放到旁邊去吧」。據刑事起訴書內容，鄧恩坦承：「是我幹的，我丟了一個三明治。」川普自8月7日起部署聯邦官員協助當地警察打擊華盛頓特區的犯罪，11日進一步援引《華盛頓特區自治法》第740條，宣布華府進入緊急狀態，接管當地警局並派遣國民警衛隊進駐協助執法。據白宮稱，數百名增援的聯邦官員已經逮捕100多人，其中周一就逮捕23人、周二逮捕43人。被捕的嫌疑人包括33人涉嫌槍枝犯罪、23人涉嫌是非法移民、10名尚未執行逮捕令的通緝犯以及7名涉嫌毒品犯罪的通緝犯。