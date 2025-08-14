我是廣告 請繼續往下閱讀

▲豐銀行各分行將配合高雄市地政局推動「地籍異動即時通」及識詐宣導工作。（圖／高市府地政局提供）

為防範不動產詐騙行為，高雄市地政局與兆豐銀行今(14)日宣佈攜手合作，於該銀行房屋貸款流程中，將「地籍異動即時通」便民服務與抵押權設定併同申辦，以增強不動產登記預警機制，共同守護民眾財產安全。地政局表示，申請「地籍異動即時通」服務後，只要名下已登記之不動產發生買賣、設定抵押、書狀補給、查封或假扣押等原因，於案件辦理「收件」、「異動完成」時，系統會分別以手機簡訊或電子郵件自動通知申請人，能即時掌握不動產權利異動之資訊。地政局長陳冠福表示，詐騙手法日新月異，僅靠警政力量已難以全面防堵，因此必須結合金融機構第一線窗口的敏感度與地政局跨界聯防機制，形成一張「全民反詐防護網」。兆豐銀行代表指出，兆豐銀行各分行將配合高雄市地政局推動「地籍異動即時通」及識詐宣導工作，於辦理房貸對保時，主動鼓勵客戶同步申辦該項服務，提升不動產交易及貸款流程之安全性，透過公私協力模式，擴大此項免費便民服務之效益，強化民眾資產安全意識，共同打造安全透明之不動產交易環境。地政局與兆豐銀行共同呼籲，儘快申請「地籍異動即時通」，守護財產多一分保障，房貸流程更安心！