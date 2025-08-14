我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市豐原區傳出性騷擾累犯出沒，鎖定高中女學生下手。市議員謝志忠今（14）日指出，多名家長陳情，指一名男子長期在豐原高中校門口徘徊，並搭乘不同公車往返學校與豐原轉運站，專挑上下課時尾隨騷擾學生，造成恐懼與不安。謝志忠表示，他於8月11日晚間接獲家長求助，第一時間聯繫豐原分局掌握情況。13日下午該男子再度現身，不僅在校門口徘徊，還與女學生同車，甚至公然雙手抱住公車柱，將女學生圈在懷中，嚇得學生花容失色。家長隨即陪同報案，警方在多方追蹤下，於豐原轉運站將男子以「準現行犯」逮捕。調查發現，該男子自113年至今已涉及3起類似案件，手法如出一轍，皆在公車上對少女伸出騷擾之手，曾接受矯正仍屢犯不改。謝志忠已將相關照片、影片及證據送交警方。沒有家長能容忍孩子遭陌生人騷擾！謝志忠痛斥，呼籲警方全面加強校園周邊巡邏，社會大眾遇到可疑行為務必大聲拒絕並立即錄影存證，同時鼓勵受害者勇敢提告，讓加害者繩之以法，杜絕惡行重演。