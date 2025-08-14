我是廣告 請繼續往下閱讀

繼去年「29點挑戰賽」送出超過百萬價值餐飲並創造驚人話題後，橘焱胡同集團品牌「胡同裏燒肉」宣佈，為迎接品牌全年度最盛大的核心檔期829國際燒肉節，將自8月15日起至8月31日再度推出「29點挑戰賽」！只要親手擲出六顆骰子總和29點，即可享受當桌餐飲由【胡同裏燒肉】全數買單的前所未有款待。為致敬日本「829燒肉之日」（日文829諧音Yakiniku），【胡同裏燒肉】將其定為最重要的品牌溝通與回饋檔期。回顧去年盛況，活動送出價值逾百萬的免費餐飲，讓多位幸運顧客體驗到整桌餐飲「全部免單」的驚喜。而今年的「29點挑戰賽」將延續熱潮，規則簡單卻極具吸引力：凡於活動期間消費滿額即可獲得挑戰機會，只要親手擲出六顆骰子，點數加總為幸運數字「29」，當桌餐點立即免費！震撼的免單優惠，旨在將現場的歡慶氣氛推向最高潮。此外，為同時慶祝八月父親節，廣受好評的「爸王盛宴」也將同步供應，為消費者創造一整個月的美味回憶，並預約一整年的霸王級好運。據胡同裏燒肉行銷團隊表示：「去年百萬回饋的熱潮，證明了我們的顧客熱愛這種直接、刺激的驚喜。這不只是行銷活動，更是我們兌現胡同裏月月活動與顧客之間承諾的展現。而這次也是一年一度的免單優惠活動，就等各路好手來挑戰！」【胡同裏燒肉】展現了品牌回饋顧客的決心與實力，也預告了今年活動的火爆程度。全台喜愛燒肉的消費者們，快快把握年度最強檔期，再次前來見證傳奇，挑戰屬於自己的霸王好運！胡同裏燒肉 板橋店電話：02-2272-2122地址：新北市板橋區文化路一段44號胡同裏燒肉 新店店電話：02-8665-0057地址：新北市新店區寶橋路150號胡同裏燒肉 林口店電話：02-2608-0058地址：新北市林口區文化北路一段222號胡同裏燒肉 台中店電話：04-2265-3000地址：台中市南區德富路31號