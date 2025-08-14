我是廣告 請繼續往下閱讀

今年適逢對日抗戰勝利80週年，兩岸爭取抗戰話語權，中共將於9月3日在北京天安門廣場舉行大閱兵，紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」。陸委會今（14）日表示，禁止中央與地方政府人員出席中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動，並禁止曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之特定身分人員出席中方舉辦「九三閱兵」活動。陸委會今日下午舉行例行記者會，陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，今年是二次世界大戰結束80週年，也是中華民國政府領導全體軍民團結奮戰，擊敗軸心國的威權擴張野心，取得反侵略最終勝利的80週年。環顧這80年給予人類社會的省思，誠如賴清德總統所說，二戰的勝利奠基在國際社會團結起來共同反侵略、護家園、追求真正和平的決心和行動，而當年軸心國現在都成為民主國家，並且享有真正的和平與繁榮，重新得到世界的尊敬，證明了唯有自由和民主才能真正帶來國家的發展，唯有尊重人性尊嚴才能成為受到敬重的國家，而威權和侵略只會帶來殺戮、悲劇以及更多的不平等，珍視和平，就不能坐視侵略！這才是紀念二戰勝利80週年，紀念中華民國對日抗戰勝利80週年的真正意義。梁文傑強調，中華民國對日抗戰期間，中華人民共和國根本不存在，當年中國共產黨所屬的「新四軍」與「八路軍」所謂「一分抗日、二分應付國民政府、七分壯大自己」的自利策略，更是眾所皆知。而中共近年來在國際上、在台海與周邊區域，對我國和鄰近國家施加各種軟硬壓力、軍事脅迫以及灰色地帶騷擾，已成為國際社會高度不穩定的風險來源。以民族偉大復興為名，進行軍武擴張，是新威權主義威脅自由民主的代表，如今侈言紀念「反法西斯」，更是莫大諷刺。梁文傑指出，中共政權近年來一再扭曲事實，聲稱對日抗戰是由中國共產黨所領導，更據此虛構台灣歸屬於中華人民共和國的錯假敘事，以此誤導、混淆國際社會認知。這些作為都毫無正當性與合法性，中共藉由扭曲歷史事實，僭稱主導對日抗戰進而舉辦「九三」、「台灣光復」等相關紀念、系列活動，目的是藉強化其「一中原則」及錯誤連結聯合國2758號決議文之虛假論述，持續矮化我方及捏造台灣歸屬，以架構其所謂的二戰後國際秩序與歷史現狀，誤導國際社會接受其對台主權之片面主張，企圖將「國際一中」的「促統、反介入」與「兩岸一中」的「反獨、促融合」之政治目的相結合，以推進其後續對台「強制統一」之政治圖謀，國際社會及台灣民眾均不會認同。陸委會進一步指出，中共為取得對台政治統戰效果，已宣布將邀請相關國家領導人、參與中華民國抗日戰爭的老兵、遺族及台灣、港澳人士出席相關紀念活動與座談會。為防範中共利用主辦相關活動，對台遂行統戰操作，政府政策立場禁止中央與地方政府人員出席中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動：禁止各級政府（含所屬單位）人員參加中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動；地方政府不應核准所屬人員參加前揭活動。陸委會也禁止曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之特定身分人員出席陸方前揭活動，違反者將依法懲處：曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長以上人員或少將以上人員，或情報機關首長等指標性人員，不得參與中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動，如有違反者，主管機關將依據兩岸條例第9條之3及第91條規定，處以罰鍰、停止或剝奪退休（職、伍）給與及追繳勳獎章。陸委會呼籲全體國人團結一致，共同捍衛國家主權尊嚴，勿參加中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動。倘有政黨、法人、人民團體或個別人士赴陸參加前揭活動，涉及與陸方從事任何形式之合作行為（如簽署協議、備忘錄等書面文件，發表共同聲明，或配合進行宣傳等），主管機關將依兩岸條例等相關法律規定裁罰。陸委會強調，紀念抗戰勝利是為了凸顯「和平」的重要性，對於一再聲稱決不放棄對台使用武力及對外擴張的北京當局而言，值得各方警惕。為彰顯「反侵略」之抗戰精神與價值，並賦予其時代意義，我國防部、退輔會等中央政府機關，將陸續舉辦對日抗戰、古寧頭大捷、823砲戰等紀念活動，邀請退役老兵與國內、外各界人士參與，也歡迎國人踴躍參加，共同表達「反侵略、爭自由、顧家園、護主權」的堅定決心。媒體詢問網紅「館長」陳之漢說要去中共「九三閱兵」活動直播，如果有網紅直播是否違法？梁文傑表示，公告主要是針對公務員，以及曾任重要職位的人員，一般民間人士參加，以目前規定不會去制止。