為打造安全、尊重與專業的校園運動環境，高市府教育局暑期開辦「運動教練實務研習」，透過結合法治與品德教育，協助教練專業訓練與關懷學生間取得平衡。4場各級學校運動教練實務研習，邀集各校教練與體育班專訓教師計400多人參與。今（14）日第3場次在楠梓高中舉行，有各校體育教練近百人到場參與。主任秘書歐素雯今天也帶領教練宣示落實「正向管教」、「性別平等教育」與「兒少保護」，全力推動友善、尊重、健康與專業的校園體育環境。歐素雯說，體育班學生是國家競技運動發展的希望，運動教練更是孩子們生活中重要的陪伴者與引導者，教練往往是學生心裡最重要的楷模，也是非常好的引路人。歐素雯指出，教練帶領學生訓練方式也應與時俱進，採用合法且有效的訓練方式，尢其現代運動教育強調的是科學化訓練、人性化管理，以及正向的師生互動，才能真正為運動界培育優秀人才。希望透過每年辦理研習與實務案例的解析，協助每個教練夥伴能提升相關法律意識，建立安全與尊重的教學環境，也讓社會看見市府及學校對兒少權益的重視與關注。參與研習的壽天國小棒球教練鄭乃介說，教育局開辦此項課程，並藉由法律的加入，有助於教練與學生瞭解，彼此訓練與接觸的界限，以及必須承擔法律的後果。楠梓高中足球教練李雅婷表示，教練與學生在教學與訓練上都付出很多心力，但可能不知與學生的規範與界限在那裡，可能在不經意間觸犯法律；即使是言語不當與輕微的體罰，都有可能構成觸法。現場教育局邀請教育部校園事件處理會議調查人才庫專業人員邱柏榕律師與何昀樺律師擔任講師。兩位講師長期深耕校園法治教育，實務經驗豐富，協助教練更加深入理解，教師與學生互動中應具備的法律與倫理界線，並引導教練以尊重與關懷為基礎進行教學與訓練。