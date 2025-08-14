我是廣告 請繼續往下閱讀

「大耳狗喜拿香草卡士達包」、「人魚漢頓焦糖牛奶包」真實口感

▲「點點心X三麗鷗 盲抽豬仔包」158元（隨機出貨）。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「點點心X三麗鷗 QQ芋圓漢頓燉奶」168元，人魚漢頓湯圓包有紅豆內餡。（圖／記者蕭涵云攝）

▲圖左為「點點心X三麗鷗 大耳狗楊枝甘露燉奶」168元，大耳狗喜拿是奶皇湯圓口味。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「點點心X三麗鷗 櫛瓜鮮蝦餃」3入158元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「麻糬Q餡豬仔蛋塔」2個128元（漢神巨蛋店無販售）。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「肉桂冰火菠蘿油」3入138元（內用限定）。（圖／記者蕭涵云攝）

▲點點心X三麗鷗聯名飲料，左起：「大耳狗可爾必思氣泡飲」138元、「漢頓沁涼氣泡飲」118元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲圖左為「搖搖樂鑰匙圈」149元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「MagSafe磁吸氣囊支架」549元，左起：大耳狗喜拿款、人魚漢頓。（圖／記者蕭涵云攝）

點點心X三麗鷗6大周邊商品！鑰匙圈、野餐墊開搶

▲點點心X三麗鷗明信片，全台門市共19個圖章款式。（圖／記者蕭涵云攝）

▲超大人魚漢頓、大耳狗喜拿「聯名野餐墊」699元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲台北「添好運吃到飽」再加一！8月急開大直美麗華訂位。（圖／翻攝自添好運FB）

三麗鷗粉絲必吃！緯豆集團旗下「點點心」聯名三麗鷗，真實口感讓《NOWNEWS今日新聞》記者搶先開箱告訴你，包括菠蘿油、鮮蝦餃等8款聯名菜單，還有4款限量周邊商品明（15）日開搶。點點心今暑攜手三麗鷗，把超人氣明星「人魚漢頓」、「大耳狗喜拿」都變成吃的！不只變身成點點心招牌港點包、還有造型湯圓，連氣泡飲也是嫩白、粉藍的經典配色，吃貨粉絲絕對要衝。「點點心X三麗鷗夢幻聯名企劃」8月15日至10月15日，全台19間門市限時限量開搶。最喜歡「人魚漢頓焦糖牛奶包」！呆萌模樣一開蓋就好療癒，而別著大大藍色蝴蝶結的最有趣的是，這次點點心全台首創「可以吃的美食盲盒」，把自家「豬仔」明星打造成可食用的豬仔圓蓋。甜點也有兩款推薦，「QQ芋圓漢頓燉奶」，吃得到人魚漢頓造型的手工紅豆湯圓；「大耳狗楊枝甘露燉奶」則浮著大耳狗喜拿造型奶皇湯圓，圓滾滾的造型有夠可愛。而以威化紙印上「人魚漢頓」、「大耳狗喜拿」兩位明星身影的「櫛瓜鮮蝦餃」也開吃，港點鮮甜Q彈的口感，向來是點點心的強項。有豬仔圖案的「麻糬Ｑ餡豬仔蛋塔」，夾入Q軟麻糬內餡，為蛋塔帶來多層次的口感。「肉桂冰火菠蘿油」是在外層撒上肉桂粉，適度為菠蘿油稍微解膩。還有冰涼藍色的「漢頓沁涼氣泡飲」、嫩白的「大耳狗可爾必思氣泡飲」為大家消暑，聯名餐點都插有三麗鷗明星插卡，讓超萌主角陪大家用餐更有儀式感。◾️：結合磁吸功能與氣囊設計。◾️：蒸籠裡有著可愛的大耳狗喜拿、人魚漢頓、豬仔包等搖搖片。◾️：全彩印刷點點心及三麗鷗明星圖樣，防水、耐髒，可折疊收納。◾️：單筆消費滿1000元含任一點點心X三麗鷗聯名餐點即贈消費者還可持明信片至全台門市領檯壓印蓋章留念，19家門市現場有不一樣的圖章款式，一起來收集日本鳥居散步的大耳狗喜拿、參加電音派對的人魚漢頓等19款圖樣；點點心會員累積消費，還能滿額換最高1700元現金回饋。另外，香港米其林一星的「添好運吃到飽」8月台北再加開！，加上台北信義店、台中JMall店、高雄富民店，暑假共4店開放港點吃到飽。每位699元（另計10%服務費），0～3歲以下免費、3～6歲以下200元、6～12歲333元，用餐時間100分鐘。即日起，開放一個月內訂位，僅提供網路訂位，不開放現場候位（每日限量）；注意訂位只保留5分鐘，逾時不候；優惠不併用；活動不可使用任何禮券或折扣券；詳細資訊請見店內公告。◾️活動時間：平日14:00-17:00限定（最後點餐時間16:30）活動地點：台北市中山區敬業三路22號2F (大直美麗華）活動限制：每日上限40位