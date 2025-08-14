三麗鷗粉絲必吃！緯豆集團旗下「點點心」聯名三麗鷗，點點心表示：「大耳狗喜拿香草卡士達包、人魚漢頓焦糖牛奶包將藏在豬仔包盲盒裡，打開才知道吃哪一隻」充滿食趣。真實口感讓《NOWNEWS今日新聞》記者搶先開箱告訴你，包括菠蘿油、鮮蝦餃等8款聯名菜單，還有4款限量周邊商品明（15）日開搶。
點點心今暑攜手三麗鷗，把超人氣明星「人魚漢頓」、「大耳狗喜拿」都變成吃的！不只變身成點點心招牌港點包、還有造型湯圓，連氣泡飲也是嫩白、粉藍的經典配色，吃貨粉絲絕對要衝。「點點心X三麗鷗夢幻聯名企劃」8月15日至10月15日，全台19間門市限時限量開搶。
「大耳狗喜拿香草卡士達包」、「人魚漢頓焦糖牛奶包」真實口感
最喜歡「人魚漢頓焦糖牛奶包」！呆萌模樣一開蓋就好療癒，《NOWNEWS今日新聞》記者實際試吃，一上桌熱呼呼撕開可是會爆漿，在香Q口感的麵皮下，吃得到甜感的焦糖牛奶內餡，真實口味有點像牛奶糖的味道。而別著大大藍色蝴蝶結的「大耳狗喜拿香草卡士達包」，則是濃郁香草卡士達內餡，吃起來是滿滿奶香味。
最有趣的是，這次點點心全台首創「可以吃的美食盲盒」，把自家「豬仔」明星打造成可食用的豬仔圓蓋。點點心表示，像是盲盒外盒一樣，端上桌後由消費者掀開豬仔包蓋，才知道裡面藏著哪一隻三麗鷗主角造型包，隨機出餐的形式，每次打開都有驚喜。
甜點也有兩款推薦，「QQ芋圓漢頓燉奶」，吃得到人魚漢頓造型的手工紅豆湯圓；「大耳狗楊枝甘露燉奶」則浮著大耳狗喜拿造型奶皇湯圓，圓滾滾的造型有夠可愛。
而以威化紙印上「人魚漢頓」、「大耳狗喜拿」兩位明星身影的「櫛瓜鮮蝦餃」也開吃，港點鮮甜Q彈的口感，向來是點點心的強項。有豬仔圖案的「麻糬Ｑ餡豬仔蛋塔」，夾入Q軟麻糬內餡，為蛋塔帶來多層次的口感。「肉桂冰火菠蘿油」是在外層撒上肉桂粉，適度為菠蘿油稍微解膩。
還有冰涼藍色的「漢頓沁涼氣泡飲」、嫩白的「大耳狗可爾必思氣泡飲」為大家消暑，聯名餐點都插有三麗鷗明星插卡，讓超萌主角陪大家用餐更有儀式感。
點點心X三麗鷗6大周邊商品！鑰匙圈、野餐墊開搶
◾️MagSafe磁吸氣囊支架（大耳狗喜拿／人魚漢頓）549元：結合磁吸功能與氣囊設計。
◾️搖搖樂鑰匙圈 149元：蒸籠裡有著可愛的大耳狗喜拿、人魚漢頓、豬仔包等搖搖片。
◾️聯名野餐墊 699元：全彩印刷點點心及三麗鷗明星圖樣，防水、耐髒，可折疊收納。
◾️圖鑑貼紙、明信片：單筆消費滿1000元含任一點點心X三麗鷗聯名餐點即贈
消費者還可持明信片至全台門市領檯壓印蓋章留念，19家門市現場有不一樣的圖章款式，一起來收集日本鳥居散步的大耳狗喜拿、參加電音派對的人魚漢頓等19款圖樣；點點心會員累積消費，還能滿額換最高1700元現金回饋。
另外，香港米其林一星的「添好運吃到飽」8月台北再加開！添好運表示：「大直美麗華店下周開始」驚喜加入100分鐘點心放題陣容，加上台北信義店、台中JMall店、高雄富民店，暑假共4店開放港點吃到飽。
每位699元（另計10%服務費），0～3歲以下免費、3～6歲以下200元、6～12歲333元，用餐時間100分鐘。即日起，開放一個月內訂位，僅提供網路訂位，不開放現場候位（每日限量）；注意訂位只保留5分鐘，逾時不候；優惠不併用；活動不可使用任何禮券或折扣券；詳細資訊請見店內公告。
◾️添好運「大直美麗華店」100分鐘點心放題
活動時間：8月18日至8月31日 平日14:00-17:00限定（最後點餐時間16:30）
活動地點：台北市中山區敬業三路22號2F (大直美麗華）
活動限制：每日上限40位
添好運「大直美麗華店」網路訂位
