我是廣告 請繼續往下閱讀

在美國總統川普（Donald Trump）關稅政策不確定性、地緣政治緊張的避險需求升溫等因素影響之下，黃金現貨價格今（2025）年一度飆漲到每盎司3500美元。中央銀行今（14）日也透露，全球央行中，最大金磚的擁有者就是台灣央行，央行擁有重達220公斤的金磚，目前價值達2378萬美元、約新台幣7.1億元，目前在金瓜石黃金博物館展示。雖然在央行需求放緩、美元回升及投資人獲利了結等利空因素夾擊下，黃金出現小幅回檔，今日更從3374美元拉回至3350美元，但仍在高價水準。台灣央行今日也在臉書發文指出，根據金氏世界紀錄，目前全球最大的金磚是阿拉伯聯合大公國造幣廠所擁有的300.12公斤，約661英鎊、10盎司金磚，目前價值高達3561.4萬美元。一般標準交割金磚，每塊重400盎司。而去年底在杜拜貴金屬大會閉幕式上亮相的這塊金磚，重量相當於24塊標準交割金磚。在此之前的紀錄保持者，則是日本三菱材料公司於2005年打造、原本放在靜岡縣土肥金山展示的250公斤金磚。不過，隨著金價高漲，保險費及管理成本日益升高，加上管理者擔憂這塊價值已較20年前上漲10倍的金磚被不肖之徒覬覦，進而危及員工人身安全，已於今年7月31日結束金磚展示，改以外觀相同的複製品取代。至於全球央行中，最大金磚的擁有者則是台灣央行，現在金瓜石黃金博物館展示重達220公斤的金磚，就是台灣央行於在2004年外借給台北縣政府（現為新北市政府），委請中央造幣廠鎔鑄成的超大金磚，曾一度獲金氏世界紀錄認證為全球最大金磚。據媒體報導指稱，當時台北縣政府一行人在時任台北縣長蘇貞昌帶隊下，向當時的央行總裁彭淮南洽談此案；幾經研商，央行終於同意，簽訂出借契約並經法院公證。這塊目前價值達2378萬美元、約值新台幣7.1億元的金磚，外層有強化防彈玻璃框罩住，但左右兩側各有一個小孔，可讓參觀的民眾觸摸金磚，沾沾喜氣、帶來財運。