氣象署表示，受到對流雲系發展旺盛影響，今（14）日南台灣容易有短延時強降雨，目前氣象署持續發布「大雨特報」、「大雷雨即時訊息」，適逢下班時間，提醒民眾務必注意雷擊及強陣風，山區注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水，高雄前鎮已出現時雨量44.5毫米的紀錄。
🟡大雨特報
📌影響時間：14日下午至14日晚上
📌大雨：嘉義縣山區、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、臺東縣山區
🟡大雷雨警戒
📌17:03發布－高雄市
📍高雄市：鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、仁武區、大社區、橋頭區、梓官區
📌16:36分發布－臺南市、高雄市
📍臺南市：麻豆區、官田區、大內區、西港區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區
📍高雄市：楠梓區、大社區、仁武區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區、旗山區、甲仙區、杉林區、內門區
氣象署預報員官欣平提醒，今天台灣轉回夏季天氣型態，白天期間東南部持續會有海上對流移入造成短暫陣雨，其餘各地大致維持晴時多雲的天氣，但午後受熱力作用影響，近山地區以及西半部局部地區，依舊有短暫陣雨或雷雨發生。
週五、週六台灣天氣會較為穩定，西半部上午偏晴朗，下午苗栗以南有午後雷陣雨，山區雨勢比較大；週日至下週一（8/17至8/18），南海到菲律賓的低壓區會有雲系往北移動，台灣各地的降雨機率都會增加，務必持續關注天氣預報。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📌影響時間：14日下午至14日晚上
📌大雨：嘉義縣山區、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、臺東縣山區
📌17:03發布－高雄市
📍高雄市：鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、仁武區、大社區、橋頭區、梓官區
📌16:36分發布－臺南市、高雄市
📍臺南市：麻豆區、官田區、大內區、西港區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區
📍高雄市：楠梓區、大社區、仁武區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區、旗山區、甲仙區、杉林區、內門區
氣象署預報員官欣平提醒，今天台灣轉回夏季天氣型態，白天期間東南部持續會有海上對流移入造成短暫陣雨，其餘各地大致維持晴時多雲的天氣，但午後受熱力作用影響，近山地區以及西半部局部地區，依舊有短暫陣雨或雷雨發生。
週五、週六台灣天氣會較為穩定，西半部上午偏晴朗，下午苗栗以南有午後雷陣雨，山區雨勢比較大；週日至下週一（8/17至8/18），南海到菲律賓的低壓區會有雲系往北移動，台灣各地的降雨機率都會增加，務必持續關注天氣預報。