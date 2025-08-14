我是廣告 請繼續往下閱讀

因應關稅衝擊，行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣稱，行政院通過「針對產業振興的金額增加200億」。經濟部次長何晉滄今（14）日表示，這200億元將視關稅最終談判狀況來運用，針對稅率較高的產業，或相對競爭國稅率較高的做加碼，可能提高業者參展補助金額、研發金額等，或鼓勵設備汰舊換新。何晉滄解釋，關稅稅率疊加的部分，原有最惠國（MFN）稅率是美國對全球所有國家產業一致性的關稅，除非有簽自由貿易協定（FTA），否則所有出口到美國的貨品，都在原有的稅率基礎上往上加。他指出，目前出口到美國的產品MFN稅率，稅率5%以下的佔9成以上，台灣出口到美國82.5%的工業產品是「0關稅」；稅率0至5%的產品，出口佔12.1%；稅率5至10%的4.4%；稅率10至15%的產品多為自行車，出口佔0.3%；15至20%的產品多為行李箱、成衣等，出口佔0.1%；20至25%出口佔0.005%，而25%以上多為毛衣服飾、鞋靴等，出口佔0.016%。何晉滄表示，看起來美國稅率很高，但實際上高稅率的產品出口到美國的金額「貿易量很低」。針對今天通過的200億元振興產業方案，何晉滄提到，將對於稅率較高的產業，或相較於競爭國稅率比較高的產業，將會做一些特別輔導加碼的措施，比如，經濟部可能提高企業參展補助的金額，或針對研發補助的金額，目前規定業者如果要進行設備汰舊換新，研發補助金額中的40%可以運用在「汰舊換新」，那後續可能評估把比例再拉高至50%，一來可以鼓勵企業採購國產的工具機、機械設備促進內需，二來也能分攤企業機械設備汰換的成本。他進一步指出，尤其現在企業普遍希望政府能夠協助海外參展的部分，補助經費能夠增加，這就是未來200億特別預算的部分。經濟部也和公協會討論，一些國際重要展會，政府將會設台灣館，用台灣館的方式將所有台灣企業集合在一起，「不要說個別散落在展場的各個角落，沒辦法形成一個國家隊的力量」，這部分相較以往可能就需要更多經費。此外，何晉滄補充，也有部分企業反映，希望政府能加碼利息補貼或利息補貼的時間拉長，例如，原本半年的期限，延長至一年，何晉滄強調，這些都是未來待關稅談判底定之後，經濟部都會啟動產業輔導的評估。