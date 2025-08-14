人氣男星、全方位藝人王陽明首度跨足推薦娛樂遊戲平台，攜手富徠科技共同推出最新力作《我要贏Online》！8/9日在台中知名娛樂據點XCube盛大舉辦粉絲見面會，現場眾星雲集，同步拉升遊戲下載人數，截至目前已衝破千人會員，可望成為休閒遊戲領頭羊。
這次王陽明不僅親自站台力推《我要贏Online》，更見證平台攜手國際知名遊戲大廠 BNG Games 共同打造全新獨家遊戲《幸運麥克哥》（Lucky Mike）正式登場！該遊戲主打瘋狂爆金幣的爽快機制，融合經典老虎機玩法與創新視覺特效，搭配高機率中獎設計與趣味互動挑戰，讓玩家一玩就上癮。王陽明在受訪時大方表示：「《我要贏Online》的介面超直覺，這次的《幸運麥克哥》也真的很好玩！每次轉到大獎，整個畫面跟音效都讓人超有成就感，很適合跟朋友一起比誰比較歐氣。」
而8月9日當天的粉絲見面會，也將成為《幸運麥克哥》首次公開亮相的現場體驗活動之一！凡活動現場完成註冊並完成指定任務者，皆可參加限量「百萬金幣大放送抽獎」，還能與王陽明近距離互動、合影留念。不少粉絲大喊：「太值得了！」
《我要贏Online》遊戲內容與使用介面皆經過市場測試與玩家回饋不斷優化，不論是想放鬆紓壓，或是挑戰運氣、贏得金幣，都能在這裡找到樂趣。
我要贏online網站、搜尋「我要贏Online」，免費遊玩或下載！
富徠科技
