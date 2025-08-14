我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣歷史最悠久的歌仔戲劇團—明華園戲劇總團走進偏鄉巡演，將於8月16日在甲仙區中山路56號旁廣場演出《周公法鬥桃花女》、17日在旗津區中洲廣濟宮廟埕廣場上演《真命天子》等戶外大型歌仔戲演出，此外也有特別規劃的「戲劇體驗活動」。高市府文化局長王文翠表示，本次活動為文化部規劃辦理的「表演藝術偏鄉巡演計畫」，並由高市府文化局、明華園戲劇總團及風神寶寶兒童劇團共同主辦。透過將高規格的歌仔戲舞台演出與戲劇體驗活動帶入社區，不僅能讓更多孩子親近傳統戲曲與表演藝術，也能激發他們對傳統文化的興趣與自信心，進而延續並活化在地文化能量。此次甲仙、旗津兩地在演出前皆加碼舉辦以「千里路途三五步，百萬雄兵兩三人」為主題的戲劇體驗活動，將採現場報名，每場依時段分為二梯次，額滿為止。現場將搭建專屬小舞台，由專業演員帶領觀眾認識歌仔戲的角色與道具，並指導參加者試穿戲服與簡單頭飾，學習手勢指法與表演身段，在短時間內體驗「登台」的成就與傳統戲曲的優雅韻味。