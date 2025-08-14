我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部長郭智輝上任一年來爭議言行不斷，連綠營內部都不滿，點名內閣改組應讓郭智輝下台。台北市議員侯漢廷今（14）日再爆料，美國1日公布台灣關稅稅率當天，郭智輝竟然在福容大飯店宴客，主題還寫「當我們快樂在一起」，然而經濟部強調，郭智輝只有到場致意，寒暄後就離席，讓侯漢廷再打臉爆料，「公告正解，郭智輝當天快樂在一起了三個小時！」針對侯漢廷爆料設宴餐敘一事，經濟部表示，該日餐敘係部長受醫界友人邀請出席，部長到場致意並與來賓寒暄後即離席。活動並非由本部或部長主辦，呼籲勿就片面資訊斷章取義或借題發揮，誤導公眾並損及他人名譽。對此，侯漢廷在臉書發文痛批，「經濟部不要再幫郭智輝說謊了！」，針對郭智輝經濟部聲稱「短暫致意即離席」，他十點半受訪追問，請郭智輝本人答覆，幾點到？幾點走？如今下午三點半，五個小時，郭智輝未答覆。侯漢廷表示，「公告正解，郭智輝當天約16時40分抵達福容飯店，19時40分離開。快樂在一起了三個小時！三個小時，是經濟部聲稱的『短暫致意即離席』嗎？」侯漢廷繼續質疑，「四點四十分，就在福容飯店，下班了嗎？監察委員是不是該查一下？喔，監察委員也在一起吃飯，快樂在一起。民進黨要不要拿出當初抨擊薛香川的標準，要求郭智輝下台？」